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تداول 20 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

السبت، 16 مارس 2019 01:49 م
تداول 20 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد ميناء بورسعيد - أرشيفية
بورسعيد - السيد فلاح
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إنها تعمل بشكل طبيعى برغم سوء الأحوال الجوية، وإن إجمالى حركة السفن اليوم السبت بلغ 20 سفينة.

واستقبل ميناء شرق بورسعيد سفينتين حاويات وغادر الميناء 3 سفن وموجود على الأرصفه 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات

كما استقبل ميناء غرب بورسعيد سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة، وغادر الميناء 3 سفن وموجود على الأرصفة سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة حاويات.

وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من والى الميناء.

 

 


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