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تحرير 797 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

السبت، 16 مارس 2019 03:44 م
تحرير 797 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية العميد حمدى عبد النبى مدير مرور الاسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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 شنت  مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية  ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.
 
وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة  المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 797 مخالفة مرورية متنوعة و شملت 339مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و25 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و25مخالفة انتظار خاطئ وحجز6 سيارات و50 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو13  مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة  وتحرير  12 مخالفة لعدم الصلاحية الفنية و 10 مخالفات  بيئة و 102 مخالفة  تجاوز سرعة "رادار" وتحرير 12 مخالفة خط السير و14 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و14 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 15 رخصة للسير يسار الطريق.
 
كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 12 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و 13مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق  و12 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و15 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان كما تم العثور على 3 سيارات متروكة و25 مخالفة إزالة فاميه وتحرير19 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و23 مخالفة مواقف عشوائية و11 مخالفة طمس لوحات معدنية وتحرير37 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.
 
 

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