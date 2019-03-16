تحت شعار "أصل الحكاية".. المجلس القومى يحتفل بيوم المرأة المصرية بالشرقية

الشرقية – فتحية الديب

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، برئاسة الدكتورة عايدة عطية، مقررة الفرع بالشرقية، وبإشراف الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمراة، اليوم السبت، احتفالية كبرى بمناسبة مرور مائة عام علي يوم المرأة المصرية، تحت شعار "أصل الحكاية"، وذلك بمكتبة مصر العامة بمدينة الزقازيق.

حضر الاحتفالة اللواء حسين الجندي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء السعيد عبدالمعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، واللواء علاء رشاد، السكرتير العام المساعد، وعضوات المجلس القومي للمرأة وعددٍ من القيادات النسائية والأمنية ورجال المجتمع المدني، وإفتتح الحفل القارئ الدكتور عبد الفتاح الطاروطي، القارئ بالإذاعة والوطن العربي، بتلاوة أيات من الذكر الحكيم.

وقال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن المرأة شريك أساسي وقاسم مشترك مع الرجل في بناء وتنمية المجتمع، حيث تعمل على خلق بيئة متوازنة لتحقيق التنمية الشاملة بما يعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد المصري.

وأضاف المحافظ، أنه لثقته الشديدة في المرأة فقد قام خلال فترة رئاسته لجامعة قناة السويس بتعينها نائبًا له، وذلك لأول مرة في تاريخ الجامعة، لافتًا إلى أنها كانت نقطة الانطلاق الحقيقية لتقدم ورقي الجامعة على المستوى العلمي والمجتمعي، بالإضافة إلى تقلد المرأة لأكثر من 20 منصب قيادي داخل الجامعة وقتها.

وأشاد غراب، بمجهودات فرع المجلس القومي للمرأة في حملات التوعية للسيدات والفتيات بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، لتحفيزهن وتشجيعهن على المشاركة الجادة والفاعلة في القضايا التي تمس الوطن، موضحًا أن الدولة تسعى لوضع البرامج اللازمة لتمكين المرأة من المشاركة الفاعلة في الحياة الاقتصادية، وتهيئة المناخ المناسب أمام السيدات الجادات لإقامة مشروعات صغيرة توفر لهن حياة كريمة وتساعدهن على الإنخراط في الحياة الاقتصادية.

من جانبها، قالت الدكتورة عايدة عطية، مُقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، خلال استعراضها لخطة عمل المجلس منذ العام الماضي وحتى الآن، أنه تم عقد وتنظيم 120 لقاء جماهيري في إطار حملة "صوتك لمصر بكرة"، والمشاركته في متابعة اللجان الانتخابية خلال الإنتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى تقديم 2595 شهادة "آمان" للمرأة المعيلة وللعمالة الموسمية غير المنتظمة بقيمة 500 جنيه للشهادة الواحدة.

وبالتعاون مع جمعية "الأورمان" وصندوق "تحيا مصر" تم توزيع 1500 كيلو جرام لحوم على الأسر الأولى بالرعاية، وإهداء 1400 كرتونة مواد غذائية على السيدات المستحقات، وذلك بالتعاون مع القوات المسلحة، فيما أشارت عايدة، إلى أنه جارٍ دراسة حالة 58 سيدة مستحقة بالتعاون مع بيت الزكاة والمصروفات، فضلاً عن إقامة 26 معرضًا لتسويق منتجات المرأة، وإقامة 7 آلاف مشروع بتكلفة 108 مليون جنيه مقدمة من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر "مشروعك" لتمكين المرأة اقتصاديًا.