انطلاق برامج توعوية وتثقيفية بـ40 قرية من الأكثر احتياجاً فى المنيا

كتب فريق المحافظات

أنطلقت اليوم بمحافظة المنيا مجموعة من البرامج والأنشطة التوعوية والتثقيفية بـأكثر من 40 قرية من القرى الأكثر احتياجاً موزعة على مراكز المحافظة التسع، حيث تنطلق تلك الفعاليات بالتزامن مع بدء الاحتفالات بعيد المنيا القومى الموافق 18 مارس الجارى رقم 100 حتى نهاية شهر أغسطس القادم.

وقال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، فى بيان إن تلك الأنشطة تأتى فى إطار خطة المحافظة لتنفيذ بعض البرامج التنموية والثقافية والتعليمية والرياضية والاجتماعية والصحية لدمج المجتمع والربط بين عناصره وتنمية مهارات الشباب واكتشاف المواهب وتقديم خدمات طبية وعلاجية ورصد احتياجات تلك القرى وإعادة قوافل التنوير والثقافة فى كافة المجالات وخلق جيل جديد من المثقفين القادرين على نشر ثقافة الحوار.

من جانبه، قال مندى عكاشة مدير مديرية الشباب والرياضة، إن الأنشطة يتم تنظيمها وفقاً لبرنامج زمنى محدد حيث يشارك فى تنظيم تلك الأنشطة جامعة المنيا ومديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والصحة والتضامن الاجتماعى والتموين والثقافة ومكتبة مصر العامة والمجلس القومى للمرأة.

وأضاف أن الأنشطة المقدمة تتنوع ما بين ندوات ثقافية ودينية وقوافل رياضية ودورات تدريبية للشباب وأنشطة ومشروعات خاصة بالمرأة بالتعاون مع بعض الجمعيات الأهلية، وأنشطة رياضية وفنية وندوات توعية وإذاعة مدرسية تقدمها مديرية التربية والتعليم، وعقد ندوات تثقيفية وحوارات نقاشية تنظمها مديرية الصحة لتثقيف الأهالى حول كيفية مكافحة الأمراض وطرق الوقاية منها، فيما تقوم مديرية التضامن الاجتماعى بالتنسيق مع الجمعيات الاهلية لتوزيع مواد غذائية وتنظيم قوافل علاجية وندوات للتوعية ورصد احتياجات القرى بالإضافة إلى تنظيم زيارات لدور الأيتام والمسنين وتوزيع مساعدات على الفئات الأكثر احتياجاً وفتح فصول لمحو الأمية وتعليم الكبار.

واضاف عكاشة، أن مديرية التموين تقوم بتسيير منافذ متحركة بأسعار مخفضة "سلع غذائية ودواجن" للتخفيف عن كاهل المواطنين فى ظل ارتفاع الأسعار واحتكار التجار للأسواق، كما تقوم مديرية الثقافة بعقد ندوات ثقافية ولقاءات حوارية وتنظيم ورش فنية وعروض للفنون الشعبية ومسابقات لاكتشاف المواهب، كما ستنفذ مكتبة مصر العامة مبادرة بعنوان "انا المصري".

ولفت إلى أن المجلس القومى للمرأة سينظم خلال تلك الفترة ندوات توعوية وعمل بطاقات بالمجان للسيدات المعيلات والفقيرات من ابناء تلك القرى توفيراً للوقت والجهد، فيما تقوم جامعة المنيا بتنظيم قوافل متكاملة "صحية ، بيطرية ، زراعية ، تجميل".