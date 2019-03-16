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اليوم السابع تكشف غدا مافيا التلاعب بالملفات الضريبية للاستيلاء على المال العام

السبت، 16 مارس 2019 08:58 م
اليوم السابع تكشف غدا مافيا التلاعب بالملفات الضريبية للاستيلاء على المال العام عدد اليوم السابع
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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الأحد، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: نشر تحقيق استقصائى مدعم بالمستندات يكشف مافيا التلاعب بالملفات الضريبية للاستيلاء على المال العام، وكشف شركات وهمية تزوّر فواتير ضريبية وتحصل أموالا دون ردها لمصلحة الضرائب، وشركات تستخدم الملفات الضريبية وتصدر فواتير ببيانات أشخاص آخرين. 
 
 

«اليوم السابع » تكشف فى تحقيق استقصائى بالمستندات: مافيا التلاعب بالملفات الضريبية للاستيلاء على المال العام

 

شركات وهمية تزوّر فواتير ضريبية وتحصل أموالا دون ردها لمصلحة الضرائب وشركات تستخدم الملفات الضريبية وتصدر فواتير ببيانات أشخاص آخرين

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اليوم السابع

مافيا التلاعب بالضرائب

الاستيلاء على المال العام




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