اليوم السابع تكشف غدا مافيا التلاعب بالملفات الضريبية للاستيلاء على المال العام

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الأحد، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: نشر تحقيق استقصائى مدعم بالمستندات يكشف مافيا التلاعب بالملفات الضريبية للاستيلاء على المال العام، وكشف شركات وهمية تزوّر فواتير ضريبية وتحصل أموالا دون ردها لمصلحة الضرائب، وشركات تستخدم الملفات الضريبية وتصدر فواتير ببيانات أشخاص آخرين.



«اليوم السابع » تكشف فى تحقيق استقصائى بالمستندات: مافيا التلاعب بالملفات الضريبية للاستيلاء على المال العام

شركات وهمية تزوّر فواتير ضريبية وتحصل أموالا دون ردها لمصلحة الضرائب وشركات تستخدم الملفات الضريبية وتصدر فواتير ببيانات أشخاص آخرين



«إسلاموفوبیا ».. إرهاب اليمين المتطرف تجاه المسلمين دون رادع

النائب العام يأمر بالتحقيق فى وفاة مصريين فى حادث إرهاب نيوزيلندا.. وخبراء: خطاب الكراهية زاد ضد المسلمين بعد أحداث 11 سبتمبر



«المشروعات الصغيرة » تمول مشاريع فى أسيوط بـ3.2 مليار جنيه السيسى يشهد افتتاح ملتقى الشباب العربى الأفريقى بأسوان اليوم

انطلاق الفعاليات باحتفالية تسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى.. وحفيد مانديلا ورئيس «كاف » وزينة اليازجى و«فقيه » وأول طيار مقاتلة إماراتية على رأس الحضور



الزمالك يصطدم بـ«نصر حسين داى» لحسم بطاقة التأهل لربع نهائى الكونفدرالية

«التعليم » تعلن نجاح 46 ألفا و940 فى «العقود المؤقتة»



رئيس الوزراء: «نافذة » تقلص إجراءات الإفراج الجمركى

«النقض » تؤيد نهائيا إدراج 169 متهما على قوائم الإرهابيين