الكشف على 2.3 مليون مواطن بحملة 100 مليون صحة بالدقهلية فى 15 يومًا

لليوم الخامس عشر على التوالي تتصدر محافظة الدقهلية، محافظات المرحلة الثالثة والأخيرة من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي 100مليون صحة ،حيث بلغ عدد المواطنين الذين تم الكشف عليهم في المحافظة 2مليون و345 ألف و560 مواطنا منهم 95 ألف و478 مواطنا أمس الجمعة بنسبة بلغت 224% من المستهدف اليومي وبلغت 55% من إجمالي المستهدف وهو 4 مليون و251 ألف مواطنا.

صرح بذلك الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية وأضاف انه على الرغم من انخفاض أعداد المواطنين الذين تم الكشف عليهم بالأمس إلا أن إقبال المواطنين للكشف لازال كبيرا ،كما أن انخفاض الأعداد متوقعا مع توالي أيام العمل بالمبادرة.