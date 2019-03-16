الصحة تنظم ورشة عمل لدمج خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان

نظمت وزارة الصحة والسكان، ممثلة فى الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ورشة عمل لإرساء آليات وتصميم إجراءات فعالة لدمج خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان بوحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية، توازيًا مع تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، يأتى ذلك برعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

جاء ذلك بحضور الدكتور جون جابور، ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، والدكتور خالد سعيد المستشار الإقليمى لوحدة الصحة النفسية وسوء استخدام المواد المخدرة بقسم الأمراض غير السارية والصحة النفسية لمنظمة الصحة العالمية بالمكتب الإقليمى لشرق المتوسط، والدكتور حسن صلاح المستشار الإقليمى لوحدة الرعاية الأساسية لمنظمة الصحة العالمية بالمكتب الإقليمى لشرق المتوسط.

وأشارت الدكتورة منن عبد المقصود، الأمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إلى أنه تم إستعراض ما تم إنجازه من مشروع "رأب الفجوة" فى خدمات الصحة النفسية وتضمينها فى وحدات الرعاية الأولية لعام 2018-2019 بمحافظات جمهورية مصر العربية، كما تم عرض التوصيات الوطنية لخدمات الصحة النفسية المُقرر تضمينها فى قطاع الرعاية الأساسية والمراحل التدريبية الميدانية لمقدمى خدمات الرعاية الصحية الأولية، كما تم إلقاء الضوء على آلية تنفيذ المرحلة المتبقية للمشروع.

وقالت "منن" أن الورشة انتهت إلى صياغة تصميم ومنهج متكامل لدمج الخدمات النفسية بقطاع الرعاية الأساسية ومستويات الخدمة المتعددة من المستشفيات العامة والمستشفيات النفسية المتخصصة، وتوفير الأساليب العلاجية المتعددة بكافة مستويات الرعاية الطبية، وآليات التحويل للمرضى النفسيين ومتابعتهم العلاجية النفسية الدورية،ووضع نظام للمتابعة والأشراف على تنفيذ الخدمة وتمديدها بكافة محافظات الجمهورية على التوالى.

كما قامت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان ومنظمة الصحة العالمية بتكريم المدربين الميدانين بمشروع رأب فجوة خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان.