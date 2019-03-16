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السبت، 16 مارس 2019 08:54 م
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الشرطة الألبانية تستخدم الغاز ومدافع المياه لتفريق محتجين

السبت، 16 مارس 2019 08:01 م
الشرطة الألبانية تستخدم الغاز ومدافع المياه لتفريق محتجين مظاهرات ألبانيا
رويترز
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استخدمت الشرطة الألبانية الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق محتجين حاولوا اقتحام البرلمان اليوم السبت في إطار حملة تهدف للدعوة لانتخابات مبكرة.

وتحول الاحتجاج الذي بدأ بشكل سلمي إلى العنف عندما بدأت مجموعة صغيرة من بين الحشد الذي يقدر بالآلاف في رشق رجال الشرطة التي تحرس البرلمان بالحجارة. وتعرض بعض المحتجين وأفراد الشرطة لإصابات محدودة.

والاحتجاج هو الخامس منذ منتصف فبراير شباط في ظل سعي المعارضة لانتخابات جديدة بعد مزاعم فساد وتزوير.

وفي فبراير شباط تخلى نواب البرلمان عن الحزب الديمقراطي المعارض عن مقاعدهم لكن حل محلهم عدد من النواب الاحتياطيين.

 


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