الرئيس يشهد فعاليات احتفالية رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى

كتب محسن البديوى

انطلقت، منذ قليل، فعاليات الاحتفالية الخاصة بمناسبة ترأس مصر للاتحاد الإفريقى، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك على هامش فعالیات ملتقى الشباب العربى والإفریقي في مدینة أسوان فى الفترة من 16-18 مارس 2019 .

وقالت اللجنة المنظمة للملتقي في بيان لها، إنه سيتضمن مجموعة من الموضوعات الثریة تتنوع ما بین الجلسات الحواریة، وورش العمل، ومائدة مستدیرة، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يفتتح الملتقى مساء السبت الموافق 16 مارس باحتفالیة تسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفریقى، موضحة أن الجلسات وورش العمل ستنطلق فى اليوم الثانى بجلسة افتتاحیة بعنوان "منتدى شباب العالم: آفاق جدیدة".

كما تعقد فى نفس الیوم جلسة نقاشیة عن مستقبل البحث العلمي وخدمات الرعایة الصحیة، وجلسة نقاشیة أخرى بعنوان "أثر التكنولوجیا المالیة والابتكار على افریقیا والمنطقة، كما تُعقد مائدة مستدیرة بعنوان "وادي النیل ممر للتكامل الافریقي والعربي".

وبالتوازي مع الجلسات المختلفة، تُعقد ثلاث ورش عمل الأولى بعنوان: "كیف تصبح رائد أعمال ناجح"، والثانیة حول ریادة الأعمال من منظور إفریقي، والأخیرة عن تنفیذ أجندة الشباب والأمن والسلم في منطقة الساحل، وتختتم أعمال الیوم الثانى بالجلسة الختامیة للملتقى.















