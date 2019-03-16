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الجيش السورى يقضى على إرهابيين فى ريف حماة ويحبط محاولة تسلل بريف إدلب

السبت، 16 مارس 2019 03:25 ص
الجيش السورى يقضى على إرهابيين فى ريف حماة ويحبط محاولة تسلل بريف إدلب سوريا
أ ش أ
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قضت وحدات من الجيش السورى العاملة بريف حماة الشمالى على مجموعات إرهابية خرقت اتفاق منطقة خفض التصعيد فى عدد من بلدات ريفى إدلب وحماة.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أمس الجمعة، أن وحدات من الجيش رصدت تحركات مجموعات إرهابية فى أطراف بلدات وقرى اللحايا ومورك وكفرزيتا وتل عثمان وتل الصخر فى ريف حماة الشمالي؛ إذ حاولت التسلل باتجاه النقاط العسكرية والقرى الآمنة فى المنطقة، فتعاملت معها القوات برمايات نارية دقيقة؛ ما أسفر عن القضاء على أعداد منهم وإصابة آخرين وتدمير أسلحتهم وعتادهم.

كما أحبطت وحدات من الجيش محاولة تسلل مجموعة إرهابية من بلدة الهبيط باتجاه المناطق المحررة فى ريف إدلب الجنوبى الشرقى وأوقعت أفرادها بين قتيل ومصاب.

 

 


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