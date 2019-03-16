وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم السبت، أن وحدات من الجيش خاضت اشتباكات عنيفة مع مجموعات إرهابية حاولت التسلل من قريتي الشريعة والتوينة باتجاه قرية الكريم بالريف الشمالي، ما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من الإرهابيين وفرار من تبقى منهم باتجاه القريتين اللتين انطلقوا منهما إضافة إلى تدمير أسلحة وعتاد كان بحوزتهم.

كما وجهت وحدات الجيش ضربات مكثفة على تجمعات ومرابض الهاون ومنصات إطلاق الصواريخ للمجموعات الإرهابية في أطراف بلدة الجماسة وغرب بلدة كفر نبودة بريف حماة الشمالي، أسفرت عن تدمير عدد من المدافع والمنصات والقضاء على العديد من أفرادها.

في سياق متصل، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية أنها استقدمت تعزيزات عسكرية إلى بلدة الباغوز، وذلك في إطار سعيها للقضاء على ما تبقى من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي، وأكدت مواصلة تقدمها في المعارك ضد (داعش) بدعم جوي من التحالف الدولي.

وكانت مصادر سورية قد أعلنت في وقت سابق سقوط قتلى وجرحى جراء ثلاثة هجمات انتحارية نفذتها عناصر من تنظيم (داعش) قرب منطقة الباغوز، آخر معاقل التنظيم الإرهابي بمحافظة دير الزور شرقي نهر الفرات.