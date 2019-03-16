الثلاثاء.. "ثقافة الوادى الجديد" تنظم مؤتمر أدباء وسط الصعيد بمشاركة 90 أديبًا

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

ينظم فرع ثقافة الوادي الجديد المؤتمر الأدبي التاسع عشر لأدباء وسط الصعيد تحت محور ( خصوصية الثقافة وعلاقتها بالتسويق في وسط الصعيد ) وذلك تحت رعاية اللواء محمد الزملوط، والدكتور محمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وقال صلاح حسان، مدير عام مديرية الثقافة بالوادي الجديد، إن المؤتمر يشارك فيه أكثر من 90 أديبًا وشاعرًا وباحثًا، وسيفتتح فعالياته بمقر قاعة المركز الاستكشافى بمدينة الخارجة، الثلاثاء المقبل، ويستمر لمدة 3 أيام يتم خلاله عقد جلسات بحثية وأمسيات شعرية وأدبية وموائد مستديرة.

وأضاف "حسان" بأنه سيقوم عدد من الأدباء والشعراء المشاركين فى عقد جلسات بحثية مماثلة في كليات الأداب والتربية وبيت ثقافة بولاق وكذلك بمركز إعلام الداخلة.