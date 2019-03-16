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التعليم: لا نبيع الوهم للخريجين فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

السبت، 16 مارس 2019 01:11 م
التعليم: لا نبيع الوهم للخريجين فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين
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أكد الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لشئون المعلمين، أن مؤتمر إعلان تفاصيل مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين كان مقررًا له أن يتم الأربعاء الماضى ولكن نظرًا لظروف سفر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم خارج مصر تم تأجيله لليوم السبت.

 

وأضاف عمر، خلال المؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، أن خطوات المسابقة تمت فى شكل حظى بالشفافية لحصول كل متقدم على حقه، مؤكدًا أن الوزارة لا تبيع الوزارة الوهم للخريجين، كما نشر على بعض المواقع الإخبارية.

 

وأشار عمر، إلى أن تأخير إعلان النتيجة خلال 24 ساعة كان سوف يضر كثير من المتقدمين لأن نتائج الاختبارات غير مرضية وتم التواصل مع المديريات لتحقيق العدالة وخلافه، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على عظة محاور تتعلق بالمعلمين منها تقليل الاغتراب وخلافه، قائلا: "نعمل لصالح المعلمين".


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