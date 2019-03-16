"التعليم" تعلن تسليم الشريحة الخاصة بخط الطالب فى المدارس الإثنين

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن بدء تسليم الشريحة الخاصة بخط الطالب، والذى سيتم استخدامه لجهاز التابلت المدرسى، اعتبارًا من يوم الإثنين 18 مارس الجارى.



وأضافت الوزارة، في بيان، أن الهدف من الشريحة هو الوصول إلى شبكة الإنترنت خارج المدرسة للوصول إلى المحتوي الرقمى على بنك المعرفة المصرى وأداء الامتحانات الإلكترونية لبعض الفئات من الطلاب.





ومن أجل التسهيل على الطلاب، أوضحت الوزارة أن الطالب الذى حصل على جهاز التابلت من حقه استلام الشريحة؛ وأن الوزارة قد نسقت مع شركات الاتصالات بأن يتم تسليم الشريحة للطلاب داخل المدارس تيسيراً على الطلاب وذويهم وذلك بدون أي مصروفات إدارية أو رسوم استلام.

وأوضحت الوزارة، أنه على ولى أمر الطالب إحضار بطاقة الرقم القومي الشخصية وصوره ضوئية منها، وصورة شهادة ميلاد الطالب، وكود الطالب لكى يتمكن من استلام الشريحة.

