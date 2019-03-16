التعليم: بدء التعاقد مع الناجحين فى مسابقة العقود المؤقتة الاثنين المقبل

أعلن الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لشئون المعلمين، إنه سيتم اختبار 5 آلاف و87 لم يتقدموا للاختبارات فى المرحلة الأولى بمسابقة العقود المؤقتة بدأ من الثلاثاء المقبل لضمان حصول كل متقدم على حقه بشرط أن يسدد رسوم 100 جنيه فى مكتب البريد أو خلافه فى أى مركز من مراكز الاختبارات التى تم الإعلان عنها وهى 51 مركزا.

وشدد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن جهات دولية هى من قامت بوضع الاختبارات فى التخصصات ومن يرغب فى التقدم بتظلم من الراسبين حتى يوم الخميس بشرط سدا مبلغ 100 جنيه.

وشدد عمر، على أن الوزارة تعلن على موقعها ببطاقة الرقم القومى وأيضا على الميل للمتقدمين لمعرفة نتائج الناجحين ويبدأ فى إجراءات التعاقد فى الإدارات التعليمية، موضحا أن التعاقدات ستبدأ من يوم الاثنين أو الثلاثاء وسوف يعرف موعد التعاقد من خلال رسالة ترسل له.

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الاختبارات سوف تعقد للمتقدمين الذين سوف يتظلمون الاسبوع الجارى،موضحا هناك 941 وظيفة فى التعليم العام بالمسابقة و1469 تعليم فنى لم يتقدم عليها أحد، لافتا إلى أن هناك ناجحين فى المسابقة لن يتسلموا العمل إلا بعد إعلان نتيجة الذين يتقدمون للاختبارات والذين تغيبوا عن المرحلة الأولى والتى تمت خلال الأسبوعين الماضيين.