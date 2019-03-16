الاستثمارات وتوسعات الشركات تقود مصر لتحقيق أفضل معدل نمو منذ 10 سنوات

كتب عبد الحليم سالم

سحر نصر : تأسيس 23 ألف شركة برؤوس أموال بلغت 60 مليار جنيه توفر 90 ألف فرصة عمل.. نسبة النمو تدفع لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبى المباشر وتعزيز مكانة مصر الدولية

فى الوقت الذى تتواصل الإشادات الدولية ببرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يقوده الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مصر سواء من البنك الدولى أو صندوق النقد أو من مؤسسات التصنيف العالمية، كشفت الحكومة فى تقرير متابعة الأداء فى نصف عام، الذى تقدمت به للبرلمان مؤخرا إن الاقتصاد المصرى شهد نموًا بلغ 5.4%، خلال النصف الأول من العام المالى 2018/2019، وهو الأفضل منذ أكثر من 10 سنوات، ويفوق معدلات النمو فى الأسواق الناشئة والدول النامية.

ولفت التقرير إلى أن هذا النمو تحقق نتيجة للإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الحكومة خلال الفترة الماضية.

وبحسب المصادر فإن تحقيق هذه النسبة من النمو تؤكد على عدة حقائق أهمها جاذبية مناخ الاستثمار فى مصر، وأيضا نجاح مصر فى عبور أزمة الأسواق الناشئة، بل وتحقيق مكاسب كبيرة علاوة على فتح الباب لجذب المزيد من الاستثمار الاجنبى المباشر.

"اليوم السابع" ينشر تفاصيل مساهمة الاستثمار الأجنبى المباشر التى بلغت نحو 5 مليارات دولار فى النصف الأول من العام المالى الجارى، بجانب الاستثمارات فى تأسيس الشركات.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى أن مركز خدمات المستثمرين يضم ممثلين عن 66 جهة، يصدرون كافة التراخيص بشكل مُميكن، فى خطوتين وفى يوم واحد، بالإضافة إلى الرد على استفسارات المستثمرين.

وذكرت الوزيرة، فى تصريحات لها، أنه تم تأسيس حوالى 23 ألف شركة، منذ افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى لمركز خدمات المستثمرين فى فبراير 2018، بإجمالى رأس مال بلغ 60 مليار جنيه، وفرت أكثر من 90 ألف فرصة عمل.

وأكدت الوزيرة، إن الاستثمار فى مصر مضمون نجاحه لأن مصر سوق كبير يضم 100 مليون مستهلك، بالإضافة لكون مصر بوابة لسوق إقليمى ضخم يضم مليار و200 مليون مستهلك أفريقى و400 مليون مستهلك عربي، مرتبطون باتفاقيات شراكة استثمارية وتجارية التى وقعتها مصر مع الدول العربية والأفريقية.

وقالت سحر نصر إن الدولة تعمل على زيادة دور القطاع الخاص فى التنمية والنمو الاقتصادى وجذب استثمارات فى المشروعات القومية الكبرى، التى تلبى احتياجات المواطنين وتعمل على خلق فرص عمل للجميع، خاصة للشباب والمرأة، مثل مشروعات إنشاء الطرق والكبارى والطاقة والشبكات الكهربائية و شبكات الصرف الصحى والاستصلاح الزراعي.

وأشارت نصر أن تحقيق معدل نمو غير مسبوق يعزز من مكانة مصر الدولية ويساهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة أن مصر تتصدر دول المنطقة فى الأكثر جذبا للاستثمار.

وبحسب إحصاءات وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، فإنه تم تأسيس 10949 شركة فى الفترة من يوليو إلى نهاية ديسمبر 2018 خلال النصف الأول من العام المالى، وبلغت رؤوس أموال الشركات خلال تلك الفترة نحو 27.22 مليار جنيه، توفر 45320 وظيفة .

وبلغت إجمالى الشركات التى تم تأسيسها فى الفترة من أخر فبراير 2018 إلى الأسبوع الأول من مارس 2019 نحو 22927 شركة برؤوس أموال مصدرة بلغت 60 مليار جنيه، ويبلغ عدد العمالة المقرر تشغيلها نحو 90469 عاملا.

وحول تفاصيل تأسيس الشركات بصورة شهرية منذ افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى لمركز خدمات المستثمرين، ذكرت الإحصاءات أنه فى الفترة من 22 إلى 28 فبراير 2018 تم تأسيس 533 شركة برؤوس أموال بلغت 1.1 مليار جنيه توفير نحو 2128 فرصة عمل .

وفى شهر مارس 2018 تم تأسيس 2076 شركة برؤوس أموال بلغت 12.2 مليار جنيه توفر نحو 7613 فرصة عمل .

وفى شهر ابريل 2018 تم تأسيس 1750 شركة برؤوس أموال بلغت 3.6 مليار جنيه توفر 6319 فرصة عمل، وفى شهر مايو تم تأسيس 1747 شركة برؤوس أموال بلغت 4.4 مليار جنيه توفر 6366 فرصة عمل، وتم تأسيس 1216 شركة فى شهر يونيو برؤوس أموال بلغت 2.5 مليار جنيه توفر 4710 فرصة عمل .

وفى بداية العام المالى الجارى فى شهر يوليو 2018 تم تأسيس 1743 شركة برؤوس أموال بلغت 4.1 مليار جنيه توفر 7041 فرصة عمل، وتم تأسيس 1426 شركة فى شهر أغسطس برؤوس أموال بلغت 2.9 مليار جنيه توفر 6705 فرصة عمل.

فيما تم تأسيس 1647 شركة فى شهر سبتمبر برؤوس أموال بلغت 5.5 مليار جنيه توفر 7418 فرصة عمل.

وفى شهر أكتوبر تم تأسيس 2155 شركة برؤوس أموال بلغت 5.4 مليار جنيه توفر 9022 فرصة عمل .

وفى شهر نوفمبر تم تأسيس 1924 شركة برؤوس أموال بلغت 3.6 مليار جنيه توفر 7428 فرصة عمل، وتم تأسيس 2054 شركة فى شهر ديسمبر 2018 أخر النصف الأول من العام المالى برؤوس أموال بلغت 5.6 مليار جنيه توفر نحو 7706 فرصة عمل .

وفى شهر يناير 2019 مطلع العام الجديد تم تأسيس 2084 شركة برؤوس أموال تبلغ 3.5 مليار جنيه توفر 8131 فرصة عمل، وتم تأسيس 2060 شركة فى فبراير 2019 برؤوس أموال 4.7 مليار جنيه توفر 7879 فرصة عمل، فيما تم تأسيس 512 شركة فى الأسبوع الأول من شهر مارس برؤوس أموال 609 ملايين جنيه توفر 2003 فرص عمل.