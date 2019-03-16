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الاثنين.. نقابة الأطباء تحتفل بيوم الطبيب المصرى بحضور وزيرة الصحة

السبت، 16 مارس 2019 02:37 م
الاثنين.. نقابة الأطباء تحتفل بيوم الطبيب المصرى بحضور وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
كتبت آية دعبس
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تنظم النقابة العامة للأطباء، حفلها السنوى بيوم الطبيب المصرى، يوم الأثنين المقبل، 18 مارس الجارى، بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، ونقيب الأطباء الدكتور حسبن خيرى، وأعضاء مجلس النقابة.

ويحتفل الأطباء بيوم الطبيب العالمى، فى 18 مارس من كل عام، وذلك اعترافا بفضل الأطباء وتكريماً للمتميزين منهم، وفى مصر تحتفل النقابة فى نفس اليوم الذى يوافق ذكرى افتتاح أول مدرسة للطب فى مصر والشرق الأوسط فى أبى زعبل 18 مارس عام 1827.

ويتم فى الاحتفال بتكريم الأطباء المتميزين من كل محافظات مصر، وكذلك تكريم الأمهات المثاليات من الطبيبات وشهداء المهنة و من تصدوا للدفاع عنها، وشخصيات عامة لها تأثير مجتمعى متميز وعدد من الكُّتاب والإعلاميين.

 


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