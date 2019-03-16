الأرصاد: طقس الأحد معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على الوجه البحرى

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدًا الأحد طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلا.

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشرقية والرياح أغلبها شماليه غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وعلى خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد بالقاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى درجة 20 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجات، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 09 درجات، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة، وسانت كاترين العظمى 16 درجة والصغرى 5 درجات .