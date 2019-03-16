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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

السبت، 16 مارس 2019 11:14 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت الرئيس السيسي
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يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة، والتى تضم أهم الأخبار على مدار اليوم السبت، منها افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي ملتقى الشباب العربي الإفريقى فى أسوان، وصعود الأهلى لدور الـ 8 بدورى أبطال إفريقيا، وتأييد محكمة النقض إدراج 169 متهما على قوائم الإرهابيين، وحقيقة الشائعات حول صحة الدكتور مجدي يعقوب.

الرئيس السيسى يفتتح ملتقى الشباب العربي الإفريقى بالوقوف حدادا على أرواح شهداء حادث نيوزيلندا

1

سفير مصر بنيوزيلندا: استشهاد 4 مصريين فى الهجوم الإرهابى بكرايست تشيرش

2

محكمة النقض تؤيد إدراج 169 متهما على قوائم الإرهابيين

3

التعليم تعلن نجاح 46 ألف و940 معلم فى مسابقة العقود المؤقتة بنسبة 71.6%.. إعلان أسماء المقبولين غدا

4

الحكومة تقلص إجراءات الإفراج الجمركى من 24 خطوة لـ3 وتقليل الزمن لـ3 أيام

5

التنمية الصناعية: طرح 2 مليون متر أرض مرفقة بالعاشر و600 ألف بالسادات

6

دار الإفتاء المصرية تعلن سرقة حسابها على "إنستجرام" وتحذر مما ينشر عليه

7

وزارة التموين تستعد لشم النسيم وتطرح فسيخ بـ 100 جنيه للكيلو والرنجة 35 بالمجمعات

8

مؤسسة أسوان: مجدي يعقوب بصحة جيدة وأشرف على 3 عمليات قبل سفره لأمريكا

9

الأهلي يُسقط الشبيبة بثلاثية ويصعد لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا

10

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مصر




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