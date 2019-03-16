اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

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الرئيس السيسى يفتتح ملتقى الشباب العربي الإفريقى بالوقوف حدادا على أرواح شهداء حادث نيوزيلندا

سفير مصر بنيوزيلندا: استشهاد 4 مصريين فى الهجوم الإرهابى بكرايست تشيرش

محكمة النقض تؤيد إدراج 169 متهما على قوائم الإرهابيين

التعليم تعلن نجاح 46 ألف و940 معلم فى مسابقة العقود المؤقتة بنسبة 71.6%.. إعلان أسماء المقبولين غدا

الحكومة تقلص إجراءات الإفراج الجمركى من 24 خطوة لـ3 وتقليل الزمن لـ3 أيام

التنمية الصناعية: طرح 2 مليون متر أرض مرفقة بالعاشر و600 ألف بالسادات

دار الإفتاء المصرية تعلن سرقة حسابها على "إنستجرام" وتحذر مما ينشر عليه

وزارة التموين تستعد لشم النسيم وتطرح فسيخ بـ 100 جنيه للكيلو والرنجة 35 بالمجمعات

مؤسسة أسوان: مجدي يعقوب بصحة جيدة وأشرف على 3 عمليات قبل سفره لأمريكا