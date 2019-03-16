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اعرف حقك.. متى يكون حضور المتهم للمحكمة وجوبى ومتى يجوز بتوكيل؟

السبت، 16 مارس 2019 04:00 ص
اعرف حقك.. متى يكون حضور المتهم للمحكمة وجوبى ومتى يجوز بتوكيل؟ متهم- أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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بعض المتهمين فى القضايا المختلفة لا يعرفون إذا كان حضورهم للمحكمة وجوبى، أو أنه يجوز حضور المحامى عنهم بتوكيل، وهو ما قد يتسبب فى غياب المتهم عن حضور جلسة وجوبية وعليه يصدر حكم غيابى ضد المتهم.

يتحدث علاء محمد المحامى والخبير القانونى، عن وجوبية الحضور وعدم وجوبيته، قائلًا:أن الجنح التى لا يوجد فيها كفالة مالية ويكون الحكم فيها واجب النفاذ بمجرد صدوره، فهى واجبة الحضور للمتهم ولا يجوز الحضور عنه بتوكيل، كالسرقة والآداب والتسول والإتلاف العمدى وحيازة سلاح.

ويتابع "محمد"، أن الجنح التى يجوز عدم حضور المتهم فيها، وأن يحضر عنه المحامى بتوكيل هى التى لا يوجد فيها حبس وجوبى ومشمولة بكفالة مالية؛ لإيقاف تنفيذ عقوبتها مؤقتًا، كجنحة النصب والشيكات.

ويضيف، أنه فى محكمة الجنح المستأنفة، إذا كانت الجنحة غير مباشرة فأن المتهم ملزم بالحضور بنفسه أمام المحكمة، أما إذا كانت جنحة غير مباشرة، فأن المتهم غير ملزم بالحضور أمام محكمة الجنح المستأنفة إذا كان مسددًا للكفالة المالية المقدرة من محكمة جنح أول درجة.

ويختتم "محمد"، أنه فى حالة صدور حكم أول درجة بالبراءة فى جنحة الحضور فيها وجوبى، واستأنفت النيابة على الحكم، يكون حضور المتهم وجوبى أمام جنح مستأنف.

 

 

 


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