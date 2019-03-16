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إحباط محاولة تاجر مخدرات تهريب 500 طربة حشيش فى مطروح

السبت، 16 مارس 2019 03:29 م
إحباط محاولة تاجر مخدرات تهريب 500 طربة حشيش فى مطروح حشيش - ارشيفية
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نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد العناصر الإجرامية بمطروح لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وبحوزته 500 طربة لمخدر الحشيش .

 

ويأتى ذلك فى إطار متابعة الاجهزة الامنية نشاط إثنين من العناصر الإجرامية الخطرة، تخصصا فى الاتجار بالمواد المخدرة على نطاق واسع بمحافظة مطروح، متخذين من دائرة قسم شرطة مطروح مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى، وهم "ناصر. ك "عاطل – ومقيم بدائرة قسم شرطة مطروح ( سبق إتهامه فى قضيتى "سلاح بدون ترخيص ، مخدرات "  و"محمد . ك . ع " عاطل – ومقيم بذات العنوان ( سبق إتهامه فى قضية ضرب ومحكوم عليه غيابياً فيها بالحبس شهر ) .

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأول حال استقلاله سيارة ( بدون لوحات) فى كمين أعد لضبطه بدائرة قسم شرطة مطروح .. وبحوزته (500 طربة لمخدر الحشيش وزنت 50 كيلو جرام، مبلغ مالى، هاتف محمول) وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار مشاركة والمتهم الهارب، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، واستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج.


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