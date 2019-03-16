ألمانيا: يتعين على العالم إبقاء الأسلحة الفتاكة تحت تحكم بشرى

رويترز

دعا وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس أمس الجمعة إلى بذل جهود عاجلة لضمان بقاء البشر متحكمين فى الأسلحة الفتاكة باعتبارها خطوة نحو حظر "الروبوتات القاتلة".

وقال ماس أمام مؤتمر للحد من انتشار الأسلحة فى برلين إن هناك حاجة لوضع قواعد للحد من تطوير واستخدام أسلحة يمكنها أن تقتل دون تدخل بشري.

ويخشى المعارضون للفكرة من أن تزايد استخدام الطائرات المسيرة وأنظمة الدفاع الصاروخية التى يتم تفعيلها ذاتيا والتى أصبح تصنيعها ممكنا بفضل تقنيات جديدة وبفضل الذكاء الاصطناعى قد يؤدى لإمكانية اختراقها أو خلل فيها فيحولها إلى العمل بشكل خارج عن السيطرة.

ودعت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى إلى فرض حظر عالمى على مثل تلك الأسلحة لكن النقاشات لم تسفر حتى الآن عن التزام واضح يفضى لإبرام معاهدة.