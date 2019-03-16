أسعار الخضار اليوم السبت 16-3-2019 بسوق العبور

كتبت أمنية جلال

استقرت أسعار الخضروات اليوم السبت 16-3-2019، طبقاً لأسعار الجملة بسوق العبور وفق تحديثات الموقع الرسمى.

وسجل سعر كيلو الطماطم ما بين 2 – 5.3 جنيه للكيلو، وتراوح سعر الخيار البلدى ما بين 5 – 7 جنيهات، وبلغ الخيار الصوب من 7 – 8 جنيهات، وبلغ سعر الجزر ما بين 1.50 – 4 جنيهات، ووصل سعر البطاطس ما بين 4- 6.5 جنيه للكيلو، وسجل سعر البصل ما بين 3.25 – 5.25 جنيه للكيلو.

وسجلت أسعار الكوسة ما بين 7 – 8.5 جنيه للكيلو، والفاصوليا ما بين 19 - 23 جنيها، واستقر الباذنجان البلدى ما بين 6 إلى 7 جنيهات، وسجل سعر الباذنجان الرومى من 6 – 8 جنيهات، وبلغ سعر الملوخية من 5 - 8 جنيهات.