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أسعار الخضار اليوم السبت 16-3-2019 بسوق العبور

السبت، 16 مارس 2019 01:49 م
أسعار الخضار اليوم السبت 16-3-2019 بسوق العبور الخضروات
كتبت أمنية جلال
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استقرت أسعار الخضروات اليوم السبت 16-3-2019، طبقاً لأسعار الجملة بسوق العبور وفق تحديثات الموقع الرسمى. 
 
وسجل سعر كيلو الطماطم ما بين 2 – 5.3 جنيه للكيلو، وتراوح سعر الخيار البلدى ما بين 5 – 7 جنيهات، وبلغ الخيار الصوب من 7 – 8 جنيهات، وبلغ سعر الجزر ما بين 1.50 – 4 جنيهات، ووصل سعر البطاطس ما بين 4- 6.5 جنيه للكيلو، وسجل سعر البصل ما بين 3.25 – 5.25 جنيه للكيلو.
 
 
وسجلت أسعار الكوسة ما بين 7 – 8.5 جنيه للكيلو، والفاصوليا ما بين 19 - 23 جنيها، واستقر الباذنجان البلدى ما بين 6 إلى 7 جنيهات، وسجل سعر الباذنجان الرومى من 6 – 8 جنيهات، وبلغ سعر الملوخية من  5 - 8 جنيهات.
 
 
 

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