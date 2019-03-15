1676 عضوا يسجلون بعمومية الصحفيين.. ومد باب التسجيل ساعة أخرى

كتب محمد السيد وهشام عبد الجليل

بلغ عدد من سجلوا بالجمعية العمومية لنقابة الصحفيين 1676، لإجراء انتخابات التجديد النصفى على منصب النقيب، و6 من أعضاء مجلس النقابة، وذلك حال اكتمال النصاب القانونى

وقررت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، مد باب التسجيل لمدة ساعة أخرى فقط، وإن لم يكتمل النصاب القانونى اللازم وهو 2175 سيتم تأجيل الانتخابات لمدة أسبوعين مقبلين.

وفى حال اكتمال الجمعية العمومية سيبدأ الاجتماع للجمعية مباشرة بمسرح النقابة بالطابق الأرضى، لمناقشة جدول الأعمال الذى يتضمن اعتماد تقرير مجلس النقابة، والميزانية العمومية للسنة المنتهية، وإقرار مشروع الموازنة التقديرية للعام القادم، ومناقشة اقتراحات بعض أعضاء الجمعية العمومية .

تجرى الانتخابات فى 30 لجنة انتخابية داخل مقر النقابة العامة، بالإضافة إلى لجنة واحدة بمقر النقابة الفرعية بالإسكندرية، تحت إشراف 31 مستشاراً من مجلس الدولة لمعاونة اللجنة المشرفة على الانتخابات.