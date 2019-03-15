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وزير النقل يستقل قطار الدرجة المميزة ويفاجئ العاملين بمحطة طنطا

الجمعة، 15 مارس 2019 09:50 ص
وزير النقل يستقل قطار الدرجة المميزة ويفاجئ العاملين بمحطة طنطا المهندس كامل الوزير وزير النقل بمحطة مصر
الغربية – عادل ضرة – مصطفى عادل
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فوجئ المواطنون بمحطة سكك حديد طنطا بمحافظة الغربية، بالمهندس كامل الوزير وزير النقل، داخل القطار القادم من القاهرة والمتجهة إلى المنصورة، راكبا القطار داخل العربة المميزة مع المواطنين.

وفوجئ الأهالى أثناء توقف القطار بمحطة طنطا، بنزول وزير النقل من إحدي عربات الدرجة المميزة، واستمع وزير النقل إلى مشاكل المواطنين، وآرائهم حول تطوير هيئة السكة الحديد، وعقد الفريق كامل الوزير لقاء تفاعليا مع المواطنين والعاملين بالمحطة، مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد دفع العمل وتطوير منظومة السكة الحديد بأكملها.

وخلال تفقده لمحطة سكك حديد طنطا، أبدى بعض الملاحظات حول البنية التحتية والمنشآت بالمحطة، حيث لاحظ بعض الأسلاك البارزة، وكبائن التليفونات غير المفعلة، مطالبا بإعادة تشغيلها كمشروع خدمى للمواطنين المستخدمين للمحطة.

وأكمل  الوزير رحلته على نفس القطار، ليكمل رحلته إلى مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

 


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