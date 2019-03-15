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إسرائيل ولبنان ضمن جولته..

وزير الخارجية الأمريكى يزور الشرق الأوسط الأسبوع المقبل

الجمعة، 15 مارس 2019 07:01 م
وزير الخارجية الأمريكى يزور الشرق الأوسط الأسبوع المقبل مايك بومبيو
أ ش أ
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن زيارة مرتقبة لمايك بومبيو وزير الخارجية لمنطقة الشرق الأوسط الأسبوع المقبل.
 
وقال روبرت بالادينو المتحدث باسم الخارجية - في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية - "إن وزير الخارجية مايك بومبيو سيسافر إلى إسرائيل ولبنان والكويت الأسبوع المقبل حيث ستشمل جولته إجراء محادثات مع زعماء قبارصة ويونانيين في القدس بشأن أمن الطاقة في البحر المتوسط".
 
وأضاف بالادينو أن بومبيو سيبحث في الكويت تعزيز التعاون في مجالات الدفاع والأمن الإلكتروني والتجارة، مشيرًا إلى أن بومبيو سيجتمع في إسرائيل مع زعماء قبارصة ويونانيين لمناقشة تصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا.
 
 

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