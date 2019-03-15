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ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

الجمعة، 15 مارس 2019 12:00 ص
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر درجات الحرارة - أرشيفية
كتب – محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة طقس دافئ على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط للأمطار على السواحل الشمالية والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وعلى البحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون مضطرب وارتفاع الموج فيه مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية إلى غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر.

 

الصغرى العظمى

القاهرة 13 23      

شبين الكوم 13 22

طنطا 12 22

دمنهور 11 20     

الإسكندرية 11 21  

بلطيم 12 21

مطروح 12 18     

السلوم 10 19       

سيوة 10 20

بورسعيد 15 23    

دمياط 14 22

الزقازيق 12 22

الإسماعيلية 12 24

السويس 13 23     

العريش 11 23     

رفح 09 22

رأس سدر 14 22  

نخل 11 21 

نويبع 17 22

طابا 15 21 

كاترين 04 15      

الطور 16 23       

شرم الشيخ 17 24  

الغردقة 18 24     

مرسى علم 17 24  

الفيوم 11 23       

بنى سويف 11 23 

المنيا 10 24

أسيوط 09 24      

سوهاج 11 25     

قنا 13 25  

الأقصر 14 25     

أسوان 16 26       

أبوسمبل 14 25    

الوادى الجديد 13 25       

شلاتين 17 26      

ابو رماد 15 26    

راس حدربة 15 26

حلايب 16 24      

 

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

 

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 20 32

المدينة 14 29      

الرياض 14 28     

المنامة 18 24      

أبوظبى 20 28     

الدوحة 20 26      

الكويت 11 25      

دمشق 05 15       

بيروت 13 16      

عمان 06 13       

القدس 07 14       

غزة 13 20 

بغداد 12 21

مسقط 22 26       

صنعاء 10 26      

الخرطوم 18 35    

طرابلس 11 16    

تونس 11 18       

الجزائر 10 17

الرباط 10 24      

نواكشوط 17 32   

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 04 12

اسطنبول 03 07    

اسلام اباد 11 22   

نيودلهى 13 26     

جاكرتا 24 32      

بكين 01 13

كوالامبور 23 36  

طوكيو 05 13      

أثينا 07 14 

روما 07 18

باريس 09 14      

مدريد 04 22       

برلين 06 09       

لندن 08 14 

مونتريال 00 10    

موسكو -03 03    

نيويورك 07 18    

واشنطن 06 22    


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