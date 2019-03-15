ندوة لـ"المصرية اللبنانية" للتعرف على فرص الاستثمار الصناعى فى مصر

كتب هانى الحوتى

تنظم لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزى ندوة بعنوان "التنمية الصناعية.. رؤية جديدة للنمو الاقتصادى" بحضور المهندس مجدى غازى رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وذلك الثلاثاء 26 مارس الجارى.

وقال محمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية، إن الندوة تأتى فى إطار دور الجمعية فى تعريف مجتمع الأعمال المصرى واللبنانى بخريطة الاستثمار الصناعى والفرص المتاحة والواعدة فى هذا المجال.

وأضاف الحوت، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، أن تهيئة مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار المصرى واللبنانى فى مجالات الصناعات المختلفة فى مصر يأتى على رأس أولويات وخطط اللجنة بالإضافة إلى دعم مواصلة الحكومة لخطط الإصلاح الاقتصادى وتوفير الأراضى الصناعية وحوافز للمستثمرين وتيسير الإجراءات، مشيراً إلى أن السوق المصرية تمتلك فرص نمو كبيرة فى مختلف مجالات الصناعة.

وقال إن ندوة التنمية الصناعية سوف تستعرض رؤية الهيئة العامة للتنمية الصناعية ودورها كأحد أهم أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية بالصناعة والصناع فى زيادة مساهمة القطاع فى النمو الاقتصادى من خلال الآليات المختلفة وحوافز الاستثمار الصناعى.

وأشار الحوت، إلى أن الجمعية المصرية اللبنانية لها دوراً بارزاً فى تشجيع الاستثمار اللبنانى والمصرى وفى دعم الجهود التى تبذلها الحكومة فى خطتها للإصلاح الاقتصادى وتهيئة مناخ الأعمال والاستثمار المباشر من خلال تفعيل الشراكة بين القطاع الخاص والأجهزة والمؤسسات الحكومية للوصل إلى اقتصاد قوى ومستدام يخدم أهداف التنمية الشاملة فى مصر.