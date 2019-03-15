video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 15 مارس 2019 09:38 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

بحضور مجدى غازى..

ندوة لـ"المصرية اللبنانية" للتعرف على فرص الاستثمار الصناعى فى مصر

الجمعة، 15 مارس 2019 09:00 م
ندوة لـ"المصرية اللبنانية" للتعرف على فرص الاستثمار الصناعى فى مصر محمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
تنظم لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزى ندوة بعنوان "التنمية الصناعية.. رؤية جديدة للنمو الاقتصادى" بحضور المهندس مجدى غازى رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وذلك الثلاثاء 26 مارس الجارى.
 
وقال محمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية، إن الندوة تأتى فى إطار دور الجمعية فى تعريف مجتمع الأعمال المصرى واللبنانى بخريطة الاستثمار الصناعى والفرص المتاحة والواعدة فى هذا المجال.
 
وأضاف الحوت، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، أن تهيئة مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار المصرى واللبنانى فى مجالات الصناعات المختلفة فى مصر يأتى على رأس أولويات وخطط اللجنة بالإضافة إلى دعم مواصلة الحكومة لخطط الإصلاح الاقتصادى وتوفير الأراضى الصناعية وحوافز للمستثمرين وتيسير الإجراءات، مشيراً إلى أن السوق المصرية تمتلك فرص نمو كبيرة فى مختلف مجالات الصناعة.
 
وقال إن ندوة التنمية الصناعية سوف تستعرض رؤية الهيئة العامة للتنمية الصناعية ودورها كأحد أهم أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية بالصناعة والصناع فى زيادة مساهمة القطاع فى النمو الاقتصادى من خلال الآليات المختلفة وحوافز الاستثمار الصناعى.
 
وأشار الحوت، إلى أن الجمعية المصرية اللبنانية لها دوراً بارزاً فى تشجيع الاستثمار اللبنانى والمصرى وفى دعم الجهود التى تبذلها الحكومة فى خطتها للإصلاح الاقتصادى وتهيئة مناخ الأعمال والاستثمار المباشر من خلال تفعيل الشراكة بين القطاع الخاص والأجهزة والمؤسسات الحكومية للوصل إلى اقتصاد قوى ومستدام يخدم أهداف التنمية الشاملة فى مصر.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المصرية اللبنانية: نتطلع لزيادة التبادل التجارى إلى 1.5 مليار دولار

رئيس الجمعية "المصرية اللبنانية" يطالب بحل مشكلة التأشيرات لرجال الأعمال

اخبار الاقتصاد

الجمعية المصرية اللبنانية

فتح الله فوزى

النمو الصناعى




لا تفوتك
فيديو.. وزير النقل ينتقد مستوى النظافة بـ"محطة مصر"

فيديو.. وزير النقل ينتقد مستوى النظافة بـ"محطة مصر"

كيف يتعامل الأزهر مع حالات تغيير الجنس؟.. رئيس لجنة الفتوى: نستقبل الحالات من نقابة الأطباء ونبحثها فقهيا ثم تحوّل للجنة المختصة بالمجمع.. وعملنا على ثلاث حالات منذ عام.. وعلى جمعة: لا يجوز إجراء هذه العمليات

كيف يتعامل الأزهر مع حالات تغيير الجنس؟.. رئيس لجنة الفتوى: نستقبل الحالات من نقابة الأطباء ونبحثها فقهيا ثم تحوّل للجنة المختصة بالمجمع.. وعملنا على ثلاث حالات منذ عام.. وعلى جمعة: لا يجوز إجراء هذه العمليات

طحن الهواتف المحمولة فى الخلاط للكشف عن المعادن الثمينة

طحن الهواتف المحمولة فى الخلاط للكشف عن المعادن الثمينة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة