موجز6.. أول فيديو للهجوم الإرهابى على مسجدين فى نيوزيلندا خلال صلاة الجمعة

نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، أول فيديو للهجوم الإرهابى على مسجدين فى نيوزيلندا خلال صلاة الجمعة.

فيما يلى موجز أخبار "اليوم السابع" للساعة السادسة مساء..

استقبل مطار أسوان الدولى، عددا من الوفود المشاركة فى ملتقي الشباب العربى الإفريقى المقام بمدينة أسوان خلال الفترة من 16 إلى 18 مارس الجارى.

اتخذت مصر العديد من الخطوات خلال الفترة الماضية أسفرت عن اختيار القاهرة مقراً لمنتدى غاز شرق المتوسط، ما يدعم التحول إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة بالمنطقة ، بما تمتلكه من إمكانيات هائلة لتعظيم الاستفادة من اكتشافات الغاز بحوض البحر المتوسط.

أذاعت فضائية العربية، مقطع فيديو بثه رواد مواقع التواصل الاجتماعى يشير إلى إلقاء القبض على المتهم بتنفيذ حادث مقتل نحو 49 شخصاً، وإصابة العشرات خلال هجومه على مسجد أثناء أداء صلاة الجمعة.

نفذت مديرية أمن سوهاج حملة أمنية مدعومة بمجموعات قتالية بالاشتراك مع الأمن العام، برئاسة اللواء هشام الشافعى مدير الأمن، استهدفت حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة والمتاجرين فيها، وكذلك تجار المواد المخدرة والهاربين من الأحكام القضائية والمخالفات المرورية والقضايا التموينية.

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعى، اليوم الجمعة، مقاطع مصورة توثق الجريمتين الإرهابيتين التى نفذها إرهابيين داخل مسجدين فى نيوزلندا.

انتهى منذ قليل جدول أعمال الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، بعد مناقشة عدد من التعديلات على اللائحة الداخلية لمجلس النقابة.

أكد السفير سفيان القضاة، الناطق الرسمى باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنيين، استشهاد مواطن أردنى وإصابة 8 مواطنين أردنيين آخرين خلال الاعتداء الإرهابى على مسجدين فى نيوزلندا اليوم الجمعة.

نشرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية بعض التفاصيل والصور الخاصة بحياة الإرهابى منفذ حادث نيوزيلندا، الذى قتل وجرح العشرات من المسلمين، أثناء أدائهم صلاة الجمعة، بدم بارد.

قال مفوض الصحة في ولاية لاجوس النيجيرية إن انهيار مبنى يضم مدرسة في مدينة لاجوس يوم الأربعاء أسفر عن مقتل 20 شخصا بينما نجا 45.

أسفرت الدور ربع النهائي بمسابقة الدوري الاوروبي "اليوروباليج"، التي أقيمت اليوم، الجمعة بمدينة "نيون" السويسرية، عن وقوع نابولي الإيطالي في مواجهة أرسنال الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد النني، وفياريال مع فالنسيا فى مواجهة إسبانية خالصة.

سيكون فريق مانشستر يونايتد الإنجليزى على موعد مع 6 مواجهات من العيار الثقيل خلال الفترة من 10 – 28 أبريل المقبل، وذلك بمختلف المسابقات الإنجليزية والأوروبية.

تعددت ردود الأفعال من جانب كل شركات التكنولوجيا والتواصل الاجتماعى على لقطات الفيديو الذى انتشر على فيس بوك لمسلح يطلق النار على المصلين بمسجد فى نيوزلندا، وتمت إزالة حسابات المعتدى من جانب فيس بوك وإنستجرام، وكذلك مقاطع الفيديو من يوتيوب ومن منصات مواقع التواصل الاجتماعى.

أدان الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع، الحادث الإرهابى الغاشم الذى استهدف مسجدين فى مدينة " كرايست تشيرش" فى نيوزيلندا، أثناء أداء صلاة الجمعة، ما أسفر عن مقتل نحو 49 شخصا وإصابة آخرين.

أسفرت قرعة الدور ربع النهائى بمسابقة دورى أبطال أوروبا، التى أقيمت اليوم الجمعة بمدينة "نيون" السويسرية، عن وقوع ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح مع بورتو البرتغالي.

يملك قطبا الكرة المصرية الأهلى والزمالك تاريخاً ذهبياً على الصعيد الأفريقى عبر سنوات طويلة، كان فيها الناديان بطلا فيلم تشريف الكرة المصرية فى المحافل الأفريقية، وقبل المباراتين الحاسمتين اللتين تنتظران الأحمر والأبيض فى منافسات دوري الأبطال الأفريقى والكونفدرالية أمام شبيبة الساورة ونصر حسين داى الجزائريين، نرصد أهم الأرقام التى تخلص رحلة الفريقين فى الأدغال الأفريقية.

محمد صلاح، نجم منتخب مصر، على موعد مع مواجهة جديدة أمام بورتو البرتغالى، بعدما أسفرت قرعة الدور ربع النهائى بمسابقة دورى أبطال أوروبا، التى أقيمت اليوم الجمعة بمدينة "نيون" السويسرية، عن وقوع ليفربول الإنجليزى مع بورتو البرتغالى.

أقيمت اليوم، الجمعة، قرعة الدور ربع النهائي بمسابقة الدورى الأوروبى "اليوروباليج"، بمدينة "نيون" السويسرية.