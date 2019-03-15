video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 15 مارس 2019 06:28 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات فى حادث إطلاق النار بمسجدى نيوزيلندا

الجمعة، 15 مارس 2019 06:08 ص
مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات فى حادث إطلاق النار بمسجدى نيوزيلندا نيوزيلندا
وكالات الأنباء
إضافة تعليق

لقى ما لا يقل عن 9 أشخاص مصرعهم وأصيب العشرات بإطلاق نار على مسجد فى مدينة كرايست تشيرش بنيوزيلندا، حسبما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية.

وقال شهود لوسائل الإعلام إن رجلا يرتدى ملابس مموهة تشبه ملابس الجيش ويحمل بندقية آلية أخذ يطلق النار عشوائيًا على الناس فى مسجد النور.

وقالت الشرطة إنها تحتجز شخصا لكنها ليست واثقة من عدم وجود شركاء له.

وقال مفوض شرطة نيوزيلندا مايك بوش "على حد علمنا" سقط القتلى فى مسجدين.

كانت الشرطة صرحت فى وقت سابق بأنها تبحث عن "مسلح" فى وسط مدينة كرايست تشيرش.

وقالت الشرطة النيوزلاندية إن منفذ الهجوم رجل يرتدى خوذة ونظارات وسترة عسكرية، فتح النار في المسجد من سلاح أوتوماتيكي.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إطلاق نار فى محيط مسجد بنيوزيلندا وسقوط مصابين

صور.. قتلى فى حادثى إطلاق النار على مسجدين بنيوزيلندا

نيوزيلندا

اطلاق نار

كرايست تشيرش

مسجدين

أخبار نيوزيلندا




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

"التموين" تعلن عن صرف 65% من مقررات السلع المدعمة لشهر مارس

"التموين" تعلن عن صرف 65% من مقررات السلع المدعمة لشهر مارس

رداً على تخاريف أردوغان.. مصر لن تتصالح على الدم

رداً على تخاريف أردوغان.. مصر لن تتصالح على الدم

تعرف على تعديلات قانون البناء الموحد وشروط استخراج التراخيص

تعرف على تعديلات قانون البناء الموحد وشروط استخراج التراخيص

تريزيجيه يحسم مصيره مع قاسم باشا التركي نهاية الموسم

تريزيجيه يحسم مصيره مع قاسم باشا التركي نهاية الموسم

البورصة تربح 6.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى

البورصة تربح 6.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة