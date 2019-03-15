مصرع عامل سقط من الطابق السادس بالمحلة

لقي عامل مقيم منطقة صندفا ثان المحلة بمحافظة الغربية، مصرعه إثر سقوطه أرضا من الطابق السادس بمنزل بالمنطقة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المحلة العام.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد صالح مأمور قسم ثان المحلة، بوصول "السعيد ا" عامل لمستشفى المحلة العام جثة هامدة، وتبين من فحص الرائد أحمد عبد الشافى رئيس مباحث القسم، أن سبب الوفاة اختلال توازنه وسقوطه من الطابق السادس، ولا توجد شبه جنائية وراء الحادث، تحرر محضر بالواقعة، وصرحت النيابة بدفن الجثة.