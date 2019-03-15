مصرع سيدة سقطت من شرفة منزلها فى دمياط

دمياط - معتز الشربينى

لقيت سيدة مصرعها بعد أن سقطت من شرفة منزلها بقرية سيف الدين التابعة لمركز الزرقا بمحافظة دمياط.، حيث تلقى اللواء طارق مجاهد، مدير أمن دمياط، بلاغا من مركز شرطة الزرقا، يفيد بمصرع "فاطمة ال"، حيث سقطت من شرفة منزلها بعد أن اختل توازنها أثناء نشرها الملابس، وتم نقلها إلى مستشفى كفر سعد.

وقد تلقى مركز شرطة الزرقا إخطاراً من الأهالى يفيد بسقوط سيدة من شرفة منزلها أثناء نشرها الملابس، وتم نقل جثمان المتوفاة إلى مستشفى كفر سعد، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق فى الواقعة، والتى صرحت بدفن الجثة نظرا لعدم وجود شبهة جنائية.