محافظ القاهرة يعلن قبول أوراق تقنين أوضاع 1449 مصنع رخام بشق الثعبان

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن المحافظة بدأت فى اتخاذ إجراءات عملية وخطوات جادة لتقنين أوضاع المستثمرين بمنطقة شق الثعبان لإنتاج الرخام، والتى يوجد بها أكثر من 2300 مصنع وورشة تم قبول 1449 حالة منهم وإحالتهم للجان المختلفة وما زال الباقى محل الدراسات القانونية والفنية، وتم البت فى 1170 حالة من المقبول أوراقهم قام حوالى 495 حالة منهم بسداد المبالغ المطلوبة منهم، سواء نقداً أو بالتقسيط أو السداد عن طريق البنك الأهلى الذى يقوم بمساعدة المستثمرين فى تقنين أوضاعهم؟

وأضاف عبدالعال، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه جرى الانتهاء من المخطط العام لتطوير منطقة صناعة الرخام والجرانيت بشق الثعبان، والتى تضم مناطق "شق الثعبان، الشيماء، بدر الليثى"، وتعد من أكبر خمس مناطق عالمية فى مجال صناعة الرخام والجرانيت، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية بتطوير المنطقة والارتقاء بها والعمل على إنهاء كافة المعوقات وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والرقابة الإدارية جارى إدخال كافة المرافق اللازمة من مياه وصرف صحى وصرف صناعى وكهرباء وخلافه، بالإضافة إلى ربط المنطقة بطرق موصلة مباشرة للطريق الدائرى الإقليمى لتخفيف الضغط على طريق الأوتوستراد.

وأشار محافظ القاهرة، إلى استكمال شبكة الطرق الداخلية وتوفير نقاط أمنية للإسعاف والطوارئ والأمن العام، وقد تم إنشاء شركة مساهمة لإدارة المنطقة بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية لإقامة منطقة لوجستية وميناء جاف ومنطقة المعارض، مما يساهم فى زيادة الانتاج والاستثمارات وتعظيم موارد الدولة وخلق فرص عمل إضافية وإزالة كافة المعوقات التى تواجه المستثمرين بالمنطقة هذا بخلاف إنشاء شركة مساهمة بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية لإنشاء مصنع لإعادة تدوير المخلفات الصناعية الناتجة عن صناعة الرخام والجرانيت وفقًا لأحدث التقنيات والاستفادة منها مما يؤثر على تحسين البيئة، بالإضافة إلى تخصيص مواقع لتجميع هذه المخلفات.