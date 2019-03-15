قطاع المعاهد الأزهرية: جدول امتحانات الثانوية النهائى آخر مارس

كتب لؤى على

كشف الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن القطاع لن يدخل تعديلات على جدول القسم الأدبى للثانوية الأزهرية، حيث إن الجدول مناسب ولم يصل للقطاع ملاحظات تستدعى إدخال تغييرات عليه، مضيفًا أن جدول القسم العلمى قد يشهد تغييرات طفيفة .

وأضاف رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، لـ"اليوم السابع"، أن الجدول النهائى تقرر اعتماده فى نهاية شهر مارس الجارى، لافتًا إلى أن الاقتراحات التى وصلت لقطاع المعاهد أشادت بالجدول، موضًحا أن وضع مادة الفيزياء فى اليوم الثانى للامتحانات جيد جدًا حتى ينتهى الطلاب منها مبكرًا، مضيفًا أن القرار الأقرب سيكون الإبقاء على مادة الفيزياء فى موعدها بالجدول المقترح وهى أن تكون فى يوم الاثنين 27 مايو.

وتابع الشيخ على خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، فى تصريحاته الخاصة، أن التغيير الذى قد يطرأ على جدول الثانوية للقسم العلمى أن يكون يوم السبت فى الامتحانات مادتان إحداهما ثقيلة والأخرى خفيفة، لافتًا إلى أننا نعرف مواطن الخلل فى الجدول، حيث إن نسبة 75% من الطلاب راضون عن الجدول المقترح، فكثير من الطلبة عبروا عن رضاهم لتوزيع الجدول، ومع ذلك سنعمل من أجل مصلحة الطلاب.

وأضاف أن قطاع المعاهد الأزهرية سينشر عبر بوابة الأزهر الإلكترونية امتحانًا تجريبيًا عن منهج شهر فبراير، بداية الأسبوع المقبل لطلاب الصف الأول الثانوى، مشيرًا إلى أن الامتحانات سيعتمد على الفهم العميق والتحليل والتطبيق فهى امتحانات لن تعتمد على الحفظ أو التلقين بل تعتمد على "تشغيل المخ"، وفى نهاية الفصل الدراسى الثانى سيكون هناك امتحان آخر.

وتابع، أن الامتحان سيجعل الطالب يعرف كيف يتعامل مع المعلومة وكيف ينقب عنها فى الكتاب، فالامتحانات وضعت بعناية وشارك فيها كبار الأساتذة.

وتبدأ امتحانات النقل "الدور الثانى" 9 يوليو، وامتحانات الدور الثانى للشهاداتين الابتدائية والإعدادية 27 يوليو، فيما يبدأ الدور الثانى للثانوية 17 أغسطس،وبحسب اقتراح الإدارة المركزية للامتحانات؛ تبدأ الاختبارات بمادتى: الفقه، والجبر والهندسة الفراغية (نظام قديم، ونظام حديث)، يوم السبت 25 مايو 2019، وتنتهى يوم الأربعاء 26 يونيو 2019 بمادة: (الحديث)، للشعبة العلمية،وتبدأ الشعبة الأدبية وفق الجدول المقترح باختبار مادتى: الفقه، والتوحيد، يوم الأحد 26 مايو 2019، وتنتهى يوم الأحد 23 يونيو 2019، بمادة: الأدب والنصوص، والمطالعة،كما سيستقبل قطاع المعاهد الازهرية استمارات الطلاب فى 20 مارس الجارى، ومن ثم سيتم تحديد عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية الأزهرية، وتحديد عدد اللجان.

يذكر أن قطاع المعاهد الأزهرية قد أعلن جدول الثانوية المقترح يوم 26 فبراير الماضى، وحتى يوم 7 مارس الجارى، حيث رفع القطاع الجدول وأغلق باب استقبال الاقتراحات وسيتم الإعلان عن الجدول النهائى آخر الشهر الجارى، كما سيستقبل قطاع المعاهد الأزهرية استمارات طلاب الثانوية يوم 20 مارس الجارى تمهيدًا لإعلان عدد الطلبة الذين سجلوا لأداء امتحانات الثانوية.