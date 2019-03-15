فيديو.. سفير مصر بنيوزيلندا لـ عمرو أديب: 5 مصريين مفقودون فى الحادث الإرهابى

كتب أحمد عبد الرحمن

قال السفير طارق الوسيمى، سفير مصر فى نيوزيلندا، إن هناك 5 مصريين مفقودون بعد الحادث الإرهابى على مسجدين، موضحا أن المسئولين فى نيوزيلندا منعوا الاتصال والطيران، ولم يستطع الذهاب إلى المستشفى، وكذلك رئيسة الوزراء لم تستطع الذهاب إلى هناك، حتى يجدوا الأطراف الأخرى المتورطة فى هذه الجريمة البشعة.

وأضاف الوسيمى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، على فضائية "MBC مصر"، مع الإعلامى عمرو أديب، أن المفقودين قد يكونوا مصابين فى المستشفيات أو استشهدوا، ويجب الانتظار حتى التأكد، لافتا إلى أن هناك صدمة كبيرة بسبب الحادث.

وتابع: "عرفوا فعلاً الكلام اللى كنا بنقوله، الإرهاب ملوش دين ولا لون، ومفيش بلد مطمئنة إن ميكونش فيه إرهاب، حتى نيوزيلندا تعرضت للإرهاب، ويجب التكاتف والتعاون مع العالم كله للقضاء على الظاهرة، والإرهاب مش مقرون بالإسلام، وهذا إرهاب بشع، وبيقتلوهم وكأنهم بيلعبوا أتارى، وبيقتل ويشغل أغانى".