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غدا على صفحات اليوم السابع.. السيسى يتفقد مشروعات التنمية بـ"توشكى" فجرا

الجمعة، 15 مارس 2019 07:46 م
غدا على صفحات اليوم السابع.. السيسى يتفقد مشروعات التنمية بـ"توشكى" فجرا اليوم السابع
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ينشر اليوم السابع فى عدده الصادر غدا السبت، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها ما جاء فى الصفحة الأولى تحت عنوان، "السيسى يتفقد المشروعات التنموية بـ «توشكى » فجرا"، وفيه: الرئيس يلتقى المهندسين والعاملين ويشيد بجهودهم.. ويؤكد: المشروعات ستنعكس على مسار تحقيق التنمية الشاملة وتوفير، والتفاصيل الكاملة فى الصفحة، والتفاصيل الكاملة فى الصفحة الثالثة من العدد المطبوع.

 

وتقرأ أيضا، «قتلوهم وهما بيصلوا » فى نيوزيلندا، وفيه: المسلمون يدفعون ثمن الأفكار اليمينية المتطرفة.. 49 قتيلاً فى هجوم على مسجد بمدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية.. مسلح يفتح النار على المصلين.. و "حسين العمرى"مهاجر عراقى بحث عن الأمن فقتل على يد متطرف يمينى.. ورئيسة وزراء نيوزيلندا عن الحادث: أسود يوم فى تاريخ بلادنا، والتفاصيل الكاملة فى الصفحة الرابعة.


 

وداخل العدد
 

ـ الأهلى فى مهمة الدفاع عن «الهيبة الأفريقية » والتأهل أمام شبيبة الساورة

ـ تطوير أول مصنع بالصعيد لإنتاج الكرتون بدعم «المشروعات الصغيرة » فى سوهاج
 

ـ أولى جولات وزير النقل داخل القطارات.. كامل الوزير يشترى تذكرة قبل استقلاله قطار المنصورة المميز

ـ الصحفيون يختارون نقيبا و 6 أعضاء للمجلس.. إقبال كثيف فى انتخابات التجديد النصفى
 

ـ سر اعتزال مديحة كامل وارتدائها الحجاب وتفاصيل علاقتها بالشيخ الشعراوى

ـ برشلونة يواجه يونايتد وصدام توتنهام وسيتى وليفربول مع بورتو وأياكس أمام يوفنتوس
 

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