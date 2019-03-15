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غدا..استكمال محاكمة 10 متهمين بالاتجار فى أجساد الفتيات

الجمعة، 15 مارس 2019 02:00 ص
غدا..استكمال محاكمة 10 متهمين بالاتجار فى أجساد الفتيات متهمين بالاتجار بالبشر - ارشيفيه
كتب أحمد حسنى
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تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، غدا السبت، برئاسة المستشار السيد البدوى أبو القاسم، محاكمة 10 متهمين بتكوين شبكة للاتجار فى البشر واستغلال حاجة الفقيرات بعرضهن على راغبى المتعة الحرام مقابل الحصول على الأموال،.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي، وعلى مختار سعد، وكان المستشار أحمد حنفى المحامى العام الأول لنيابات القاهرة الجديدة، أمر بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لأنهم فى فبراير 2018، أسسوا وأداروا جماعة منظمة للعمل بصفة مستمرة على ارتكاب جرائم الاتجار فى البشر.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين تعاملوا مع استغلوا الضعف والهوان والحاجة لسيدات ودلسوا عليهن فى بادئ الأمر بأن وعدتهن متهمة بالزواج والعمل واصطحبتهن لزعيم التشكيل الإجرامى الذى استغل سذاجتهن وصغر سنهن وطموحهن وقدم لهن أفكاره الشيطانية ووعدهن زيفا بحياة سعيدة رغدة مستقرة وعندما تلمس منهن العفة والصلاح أوهمهن بعقد قرانهن مدعيا أن المتهم الثانى "نجار" مأذونا شرعيا.

كما تورط المتهمين فى إخضاع بعض الضحايا بالتهديد والوعيد بإيذائهن أو إيذاء ذويهن بواسطة المتهم الرابع "سايس" وحتى يدنس شرفهن يلتقط لهن مع المتهم الأول "السائق" مقاطع مرئية بعد تخديرهن ليجبرهن على مواصلة تجارته الخاسرة عاقدا مع المتهم الأول صفقاته الدنيئة بمقهى المتهم الثامن "مدير أغذية ومشروبات".

 

وتباع قرار الإحالة: الضحايا اللائى كن يحملن بين أحشائهن أجنة من ذئاب العصابة كان يتعامل معهن المتهم السابع كونه طبيب فيسقط ما فى أرحامهن غير مبالى بحياتهن، قاتلا الأجنة فيما يتمثل  دور باقى المتهمين فى المعاونة والمساعدة والتجهيز قاصدين جميعا من تلك الأفعال أسوأ استغلال فى أعمال الدعارة لجمع المال الحرام ولسائر أِشكال الاستغلال الجنسى بعرضهن على الرجال من راغبى ممارسة الرذيلة والفجور بغير تمييز مقابل الحصول على منفعة مادية.

 


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