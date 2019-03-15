عاطل يتهم منجد بالنصب والاحتيال فى الإسماعيلية

تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية بورود بلاغ للعميد إيهاب مصطفى رئيس مباحث الأموال العامة من " مسعد .أ. ع " 37 عام بدون عمل مقيم دائرة مركز الإسماعيلية ، بتضرره من المتهم" سيد. م .م " 60 عام منجد مقيم دائرة مركز الإسماعيلية، وذلك لقيامه بالنصب والاحتيال عليه، والاستيلاء منه على مبلغ مالى، بدعوى بيع قطعة أرض له بمساحة 85 متر بحوض بركة أبوجاموس دائرة مركز الإسماعيلية، حيث اكتشف الشاكى أن المتهم قام ببيع قطعة الأرض لشخص آخر.

بإجراء التحريات أثبتت صدق أقوال الشاكى، وتمكن ضباط مباحث الأموال العامة من القبض على المتهم، تم التحفظ على المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.