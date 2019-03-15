عاطل بولاق الدكرور سقط بترامادول وأرشد عن مصدر الحصول عليه.. اعرف التفاصيل

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف عاطل تم القبض عليه لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة فى بولاق الدكرور، أنه اعتاد ترويج أقراص الترامادول على عملائه الذين يترددون عليه بمحيط سكنه.

وأرشد المتهم عن عاطل يقيم بالجيزة، يعد بمثابة المصدر الرئيسى له، للحصول على الأقراص المخدرة، وتكثف مباحث الجيزة تحرياتها للقبض عليه.

وتم القبض على المتهم بعد أن توصلت تحريات ضباط مكافحة المخدرات إلى تورط عاطل فى الاتجار بالمواد المخدرة ببولاق الدكرور.

وبإعداد عدة أكمنة تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته عدد من أشرطة الترامادول المخدر، وهاتف محمول ومبلغ مالى، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة للاتجار بها، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.