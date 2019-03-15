ضياء رشوان يحسم منصب نقيب الصحفيين بـ2810 صوتا مقابل 1585 لرفعت رشاد

كتب محمود حسين – محمد صبحى

حسم ضياء رشوان، منصب نقابة الصحفيين، فى انتخابات التجديد النصفى ،التى عقدت اليوم الجمعة، بعد فرز نتائج 30 لجنة ، أظهرت حصول رشوان على 2810 صوتا مقابل 1585 صوتا لرفعت رشاد .

شهدت لجان اقتراع انتخابات التجديد النصفى بنقابة الصحفيين، إقبالا كثيفا فى الساعات الأخيرة قبل غلق باب التصويت للمشاركة فى انتخابات التجديد النصفى على مقعد النقيب و6 من أعضاء مجلس النقابة.

وجرت الانتخابات فى 30 لجنة انتخابية داخل مقر النقابة العامة، بالإضافة إلى لجنة واحدة بمقر النقابة الفرعية بالإسكندرية، تحت إشراف 31 مستشاراً من مجلس الدولة لمعاونة اللجنة المشرفة على الانتخابات.