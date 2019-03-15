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ضبط 3 أطنان دقيق وأسمدة مدعمة قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة

الجمعة، 15 مارس 2019 10:34 ص
ضبط 3 أطنان دقيق وأسمدة مدعمة قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة دقيق -ارشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بقيادة اللواء جمال الرشيدى، مدير الأمن، حملة مكثفة للرقابة على الأسواق وضبط المخالفين بالتعاون مع مديرية التموين.

أسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين وكمال راشد وكيل وزارة التموين عن ضبط "ر. ر .ع" 43 سنة صاحب محل لبيع الأسمدة والمبيدات الزراعية بمركز الدلنجات لتجميعه على السيارة قيادته أسمدة زراعية مدعمة، لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وضبط بحوزته كمية 2 طن أسمدة زراعية مدعمة .

كما أسفرت الحملة عن ضبط "ه .ب. ح" 42 سنة المدير السئول عن مخبز بلدى مدعم بمركز المحمودية لقيامه بتجميع دقيق بلدى مدعم والمحظور تداوله بالأسواق لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وضبط بحوزته كمية 1.100 طن دقيق بلدى مدعم .

وكذلك ضبط "ح .ا .م" 52 سنة صاحب مخبز بلدى مدعم ببندر كفر الدوار لقيامه بالاستيلاء على حصة المخبز من الخبز البلدى المدعم  والتصرف فيه بالسوق السوداء محققاً أرباح غير مشروعة وبمراجعة الفواتير والسجلات تبين استيلائه وتصرفه فى عدد 5050 رغيف خبز بلدى مدعم .

تم تحرير المحاضر اللازمة، تمهيدا لإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.


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