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ضبط 1570هاربا من أحكام قضائية بالحبس فى البحيرة

الجمعة، 15 مارس 2019 10:37 ص
ضبط 1570هاربا من أحكام قضائية بالحبس فى البحيرة اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة
البحيرة - ناصر جودة
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شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بقيادة اللواء جمال الرشيدى مدير الأمن، حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون، وضبط الهاربين من تنفيذ الاحكام القضائية .

أسفرت الحملة التى أشرف عليها اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، واللواء فاضل عمار حكمدار البحيرة، ومشاركة العميد عادل كمال مدير إدارة مرور البحيرة، والرائد عبده خطاب رئيس مباحث المرور، عن ضبط  1570هاربا من تنفيذ احكاما قضائية بالحبس منهم هارب من حكم مؤبد جنايات مركز حوش عيسى.

كما تم تحرير 381 مخالفة مرورية متنوعة ما بين قيادة دون رخصة، والسير فى الممنوع والتصالح، واشتباه فى الصلاحية الفنية، وسير عكس الاتجاه وانتهاء رخصة قيادة، كذلك إزالة  708 حالة إشغال ثابت ومتحرك بمختلف مراكز المحافظة، كما تم ضبط  5 حالات تحرش بأنثى بالطرق العامة.

 


 

 


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