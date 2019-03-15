صور.. مدارس شمال سيناء.. ساحات جديدة لعرض إبداعات الطلبة فى الرسم والكتابة

شمال سيناء - محمد حسين

"فيها علم وإبداع"، شعار غير معلن لعدد من مدارس شمال سيناء، التى نجح طلبتها بجهود معلميهم فى تحويل جدران الأسوار والفصول للوحات فنية تحمل توقيعات التلاميذ الصغار، وتزينت أرفف المكتبات وحجرات الأنشطة بأشكال فنية تعبيرية تعكس وعى ومواهب عقول الدارسين.

وقالت المهندسة ليلى مرتجى، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، فى تصريحات صحفية إن الأنشطة تتنوع داخل مدارس المحافظة، وهى فى مجملها تعبير من الطلبة عما يملكون من مواهب.

وأضافت أن هذه الإبداعات تحمل روح سيناء والتعبير عنها، وتعكس جدية الدارسين وما يتم توفيره لهم من بيئة دراسية مناسبة والجميع يتحدى كل الصعوبات من أجل التعليم.

وكان لطلبة قسم الزخرفة بالمدارس الفنية على مستوى المحافظة الدور الأبرز فى رسم جداريات ولوحات زخرفية وخطوط تصدرت واجهات مدارسهم وداخل الفصول، وهى أعمال ينفذها الطلبة تؤهلهم كمبدعين فى الرسم وفى الخطوط فى المستقبل بعد تخرجهم.

وتفردن طالبات قسم الزخرفة والإعلان العملى بمدرسة الشهيدة نهال العقيد الصناعية بنات ومدرسة آل الشوربجى الزخرفية بتزيين وتجميل النصب التذكارى للجندى المجهول بساحة الشهداء بمدينة العريش فى مبادرة منهن لمعاونة المحافظة فى التجهيز للاحتفال بالعيد القومى وذكرى تحرير سيناء.

ونجح طلاب مدرسة العريش الاعدادية بنين، فى تجميل مدرستهم بعبارات تحفيزية كتبت على جدران المدرسة.

وفى مدرسة أحمد عرابى الابتدائية بالعريش، نفذ الطلبة ابتكارات لمجسمات حملت أفكارهم فى التعبير عن أمنياتهم للمستقبل

وتضافرت جهود الطالبات والمعلمين بمدرسة الشهيد شريف محمد عمر الثانوية بنات بالعريش، فى تصميم جداريات بصور طبيعة ووجوه الشهداء، وإضافة لمسات فنية من البيئة المحلية، وتصميم لوحات ومجسمات وسط مساحات خضراء مزروعة بالنجيل.

وبدوره نفذ المعلم محمد النحراوى مدرس التربية الفنية لوحات فنية بمدرسة ابن سيناء الابتدائية الدامجة، شاركه فيها طلبة المدرسة الذين تسابقوا لإظهار موهبتهم فى مجال الرسم.