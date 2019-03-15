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صور.. ضياء رشوان يحسم منصب نقيب الصحفيين بـ2810 صوتا مقابل 1585 لرفعت رشاد

الجمعة، 15 مارس 2019 10:00 م
صور.. ضياء رشوان يحسم منصب نقيب الصحفيين بـ2810 صوتا مقابل 1585 لرفعت رشاد ضياء رشوان نقيب الصحفيين
كتب محمود حسين – محمد صبحى - تصوير أشرف فوزى
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حسم ضياء رشوان،  منصب نقابة الصحفيين، فى انتخابات التجديد النصفى ،التى عقدت اليوم الجمعة، بعد فرز نتائج 30  لجنة ، أظهرت حصول رشوان على 2810 صوتا مقابل 1585 صوتا لرفعت رشاد . 

شهدت لجان اقتراع انتخابات التجديد النصفى  بنقابة الصحفيين، إقبالا كثيفا فى الساعات الأخيرة قبل غلق باب التصويت للمشاركة فى انتخابات التجديد النصفى على مقعد النقيب و6 من أعضاء مجلس النقابة.

وجرت الانتخابات فى 30 لجنة انتخابية داخل مقر النقابة العامة، بالإضافة إلى لجنة واحدة بمقر النقابة الفرعية بالإسكندرية، تحت إشراف 31 مستشاراً من مجلس الدولة لمعاونة اللجنة المشرفة على الانتخابات.

فوز ضياء رشوان بمنصب نقيب الصحفيين (1)
 

 

فوز ضياء رشوان بمنصب نقيب الصحفيين (2)
 

 

فوز ضياء رشوان بمنصب نقيب الصحفيين (3)
 

 

فوز ضياء رشوان بمنصب نقيب الصحفيين (4)
 

 

فوز ضياء رشوان بمنصب نقيب الصحفيين (5)
 

 

فوز ضياء رشوان بمنصب نقيب الصحفيين (6)
 

 

فوز ضياء رشوان بمنصب نقيب الصحفيين (7)
 

 

فوز ضياء رشوان بمنصب نقيب الصحفيين (8)
 

 

فوز ضياء رشوان بمنصب نقيب الصحفيين (9)
 

 

فوز ضياء رشوان بمنصب نقيب الصحفيين (10)
 

 

فوز ضياء رشوان بمنصب نقيب الصحفيين (11)
 

 

فوز ضياء رشوان بمنصب نقيب الصحفيين (12)
 

 

فوز ضياء رشوان بمنصب نقيب الصحفيين (13)
 

 

فوز ضياء رشوان بمنصب نقيب الصحفيين (14)
 

 

فوز ضياء رشوان بمنصب نقيب الصحفيين (15)
 

 

فوز ضياء رشوان بمنصب نقيب الصحفيين (16)
 

 

فوز ضياء رشوان بمنصب نقيب الصحفيين (17)
 

 

فوز ضياء رشوان بمنصب نقيب الصحفيين (18)
 

 

فوز ضياء رشوان بمنصب نقيب الصحفيين (19)
 

 

فوز ضياء رشوان بمنصب نقيب الصحفيين (20)
 

 

فوز ضياء رشوان بمنصب نقيب الصحفيين (21)
 

 

فوز ضياء رشوان بمنصب نقيب الصحفيين (22)
 

 

فوز ضياء رشوان بمنصب نقيب الصحفيين (23)
 

 

فوز ضياء رشوان بمنصب نقيب الصحفيين (24)
 

 

فوز ضياء رشوان بمنصب نقيب الصحفيين (25)
 

 

فوز ضياء رشوان بمنصب نقيب الصحفيين (26)
 

 

فوز ضياء رشوان بمنصب نقيب الصحفيين (27)
 

 

فوز ضياء رشوان بمنصب نقيب الصحفيين (28)
 

 

فوز ضياء رشوان بمنصب نقيب الصحفيين (29)
 

 

فوز ضياء رشوان بمنصب نقيب الصحفيين (30)
 

 

فوز ضياء رشوان بمنصب نقيب الصحفيين (31)
 

 

فوز ضياء رشوان بمنصب نقيب الصحفيين (32)
 

 

فوز ضياء رشوان بمنصب نقيب الصحفيين (33)
 

 

فوز ضياء رشوان بمنصب نقيب الصحفيين (34)
 

 

فوز ضياء رشوان بمنصب نقيب الصحفيين (35)
 

 

فوز ضياء رشوان بمنصب نقيب الصحفيين (36)
 

 

فوز ضياء رشوان بمنصب نقيب الصحفيين (37)
 

 

فوز ضياء رشوان بمنصب نقيب الصحفيين (38)
 

 

فوز ضياء رشوان بمنصب نقيب الصحفيين (40)
 

 

فوز ضياء رشوان بمنصب نقيب الصحفيين (41)
 

 

فوز ضياء رشوان بمنصب نقيب الصحفيين (42)
 

 

فوز ضياء رشوان بمنصب نقيب الصحفيين (43)
 

 


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