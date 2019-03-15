صور.. بدء فرز أصوات الناخبين بانتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين

كتب محمود حسين - محمد صبحى - تصوير أشرف فوزى

بدأ مستشارو مجلس الدولة المشرفين على انتخابات التجديد النصفى بنقابة الصحفيين، فرز أصوات الناخبين المشاركين فى العملية الانتخابية.

وشهدت لجان اقتراع انتخابات التجديد النصفى بنقابة الصحفيين، إقبالا كثيفا فى الساعات الأخيرة قبل غلق باب التصويت، للمشاركة فى انتخابات التجديد النصفى على مقعد النقيب و6 من أعضاء مجلس النقابة.

وكانت اكتملت الجمعية العمومية لنقاية الصحفيين عقب صلاة الجمعة باكتمال النصاب القانونى ، وعقدت عمومية الصحفيين بمسرح النقابة بحضور عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة .

وأجريت الانتخابات فى 30 لجنة انتخابية داخل مقر النقابة العامة، بالإضافة إلى لجنة واحدة بمقر النقابة الفرعية بالإسكندرية، تحت إشراف 31 مستشاراً من مجلس الدولة لمعاونة اللجنة المشرفة على الانتخابات.































































































