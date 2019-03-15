video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 15 مارس 2019 11:17 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

صور.. بدء التسجيل فى عمومية "الصحفيين" لإجراء انتخابات التجديد النصفى للنقابة

الجمعة، 15 مارس 2019 10:00 ص
صور.. بدء التسجيل فى عمومية "الصحفيين" لإجراء انتخابات التجديد النصفى للنقابة عمومية نقابة الصحفيين
كتب محمد السيد - تصوير حسام عاطف
إضافة تعليق
بدأ منذ قليل، التسجيل فى كشوف الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، لإجراء انتخابات التجديد النصفى على منصب النقيب، و6 من أعضاء مجلس النقابة، وذلك حال اكتمال النصاب القانونى.

ومن المقرر أن يستمر التسجيل حتى  الساعة الثانية عشرة ظهرًا، ويتم مد التسجيل ساعة أخرى بقرار من اللجنة  المشرفة على الانتخابات، وأنه فى حالة اكتمال النصاب القانونى لانعقاد الجمعية العمومية بحضور 25 % من الأعضاء المسددين لاشتراك النقابة والبالغ عددهم (8624) يبدأ الاجتماع مباشرة بمسرح النقابة بالطابق الأرضى، لمناقشة جدول الأعمال الذى يتضمن اعتماد تقرير مجلس النقابة، والميزانية العمومية للسنة المنتهية، وإقرار مشروع الموازنة التقديرية للعام القادم، ومناقشة اقتراحات بعض أعضاء الجمعية العمومية .

تجرى الانتخابات فى 30 لجنة انتخابية داخل مقر النقابة العامة، بالإضافة إلى لجنة واحدة بمقر النقابة الفرعية بالإسكندرية، تحت إشراف 31 مستشاراً من مجلس الدولة لمعاونة اللجنة المشرفة على الانتخابات.

 

عمومية نقابة الصحفيين (1)
 

 

عمومية نقابة الصحفيين (2)
 

 

عمومية نقابة الصحفيين (3)
 

 

عمومية نقابة الصحفيين (4)
 

 

عمومية نقابة الصحفيين (5)
 

 

عمومية نقابة الصحفيين (6)
 

 

عمومية نقابة الصحفيين (7)
 

 

عمومية نقابة الصحفيين (8)
 

 

عمومية نقابة الصحفيين (9)
 

 

عمومية نقابة الصحفيين (10)
 

 

عمومية نقابة الصحفيين (11)
 

 

عمومية نقابة الصحفيين (12)
 

 

عمومية نقابة الصحفيين (13)
 

 

عمومية نقابة الصحفيين (14)
 

 

عمومية نقابة الصحفيين (15)
 

 

عمومية نقابة الصحفيين (16)
 

 

عمومية نقابة الصحفيين (17)
 

 

عمومية نقابة الصحفيين (18)
 

 

عمومية نقابة الصحفيين (19)
 

 

عمومية نقابة الصحفيين (20)
 

 

عمومية نقابة الصحفيين (21)
 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الإدارية العليا ترفض طعون استبعاد ضياء رشوان من انتخابات نقابة الصحفيين

يوسف أيوب: أسعى لتدشين صندوق طوارئ بنقابة الصحفيين لرفع مستوى معيشة الصحفى

يوسف أيوب: قوة نقابة الصحفيين فى تنوعها.. والمشاركة دليل وحدتنا

نقابة الصحفيين

انتخابات الصحفيين

اخبار مصر

التجديد النصفى

اليوم السابع بلس




لا تفوتك
شرطة نيوزيلندا تحث المواطنين على تجنب المساجد فى كافة أنحاء البلاد

شرطة نيوزيلندا تحث المواطنين على تجنب المساجد فى كافة أنحاء البلاد

فيديو.. وزير النقل ينتقد مستوى النظافة بـ"محطة مصر"

فيديو.. وزير النقل ينتقد مستوى النظافة بـ"محطة مصر"

كيف يتعامل الأزهر مع حالات تغيير الجنس؟.. رئيس لجنة الفتوى: نستقبل الحالات من نقابة الأطباء ونبحثها فقهيا ثم تحوّل للجنة المختصة بالمجمع.. وعملنا على ثلاث حالات منذ عام.. وعلى جمعة: لا يجوز إجراء هذه العمليات

كيف يتعامل الأزهر مع حالات تغيير الجنس؟.. رئيس لجنة الفتوى: نستقبل الحالات من نقابة الأطباء ونبحثها فقهيا ثم تحوّل للجنة المختصة بالمجمع.. وعملنا على ثلاث حالات منذ عام.. وعلى جمعة: لا يجوز إجراء هذه العمليات

فيديو معلوماتى.. تعرف على مخاطر النوم لساعات طويلة

فيديو معلوماتى.. تعرف على مخاطر النوم لساعات طويلة

طحن الهواتف المحمولة فى الخلاط للكشف عن المعادن الثمينة

طحن الهواتف المحمولة فى الخلاط للكشف عن المعادن الثمينة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة