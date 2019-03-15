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صور.. اضبط مخالفة.. مياه الصرف تغرق مدرسة ابتدائى بالشرقية

الجمعة، 15 مارس 2019 07:00 ص
صور.. اضبط مخالفة.. مياه الصرف تغرق مدرسة ابتدائى بالشرقية مياه الصرف تغرق المدرسة
الشرقية- فتحية الديب
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أعرب عدد من أولياء الأمور بقرية السعدية التابعة للوحدة المحلية بأنشاص الرمل، بمركز بلبيس بالشرقية، عن غضبهم من تواجد مياه الصرف الصحى داخل فناء مدرسة "أبو يوسف للتعليم الأساسي" بالقرية، ما يؤثر على صحة التلاميذ.

وقال ياسر عبد المقصود، أحد أولياء الأمور، إن المدرسة تسبح على مياه الصرف الصحى وتمت مناشدة كل الجهات المعنية بالأمر دون إستجابة، وتم تقديم مذكرة إلى الإدارة التعليمية والوحدة المحلية بأنشاص الرمل وقام عدد من الأهالى بالتوقيع عليها حرصًا على صحة أبنائهم ولم يتم التحرك لمعالجة الوضع.

وناشد العديد من أهالى قرية السعدية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بمخاطبة رئيس مدينة بلبيس للتحرك ومعالجة الأمر حرصًا على حياة التلاميذ.

 

 

مياه الصرف تغرق مدرسة (1)
 

 

مياه الصرف تغرق مدرسة (2)
 

 

مياه الصرف تغرق مدرسة (3)
 

 

مياه الصرف تغرق مدرسة (4)
 

 

مياه الصرف تغرق مدرسة (5)
 

 


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