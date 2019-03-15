سقوط عاطل تعدى بآلة حادة على طالبة لسرقتها بالإكراه بالقاهرة

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مرتكب واقعة التعدى على فتاة ومحاولة سرقتها بالإكراه بمدينة نصر وتحرر محضر بالواقعة.

رصدت المتابعة تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن شروع مجهول فى سرقة متعلقات فتاة والتعدى عليها بالضرب بعتلة حديدية محدثاً إصابتها وفر هارباً .

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى مشترك بين إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة وقطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى تحديد شخصية المجنى عليها (طالبة - 21 سنة - مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول - مصابة بجرح قطعى بالرأس ) وأن وراء ارتكاب الواقعة "وائل.ن .ف" 32 سنة – لا يعمل – ومقيم بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم وضبطه وبحوزته (عتلة حديدية المستخدمة فى الواقعة، وكذلك سلاح أبيض "مطواة") وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة بقصد الإستيلاء على متعلقاتها إلا أنها إستغاثت بالمارة فهرب خشية ضبطه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.