video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 15 مارس 2019 01:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

سقوط تاجر عملة بسوهاج بلغ حجم تعاملاته 16 مليون جنيه

الجمعة، 15 مارس 2019 12:08 م
سقوط تاجر عملة بسوهاج بلغ حجم تعاملاته 16 مليون جنيه أموال ـ أرشيفية
إضافة تعليق
نجحت مباحث الأموال العامة، فى ضبط أحد الأشخاص بسوهاج، لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.

أكدت تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام "عنتر.ع. أ "عامل"- مقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام بنطاق مديرية أمن سوهاج.. بتجميع العملات الأجنبية من ذوى العاملين المصريين بالخارج، وتوفيرها للتجار والمستوردين بسعر السوق السوداء، حيث يقوم بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى فى حسابه البنكى، والاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة، وتبين أن حجم تعاملاته خلال شهر طبقاً للفحص المستندى مايعادل مليون جنيه مصرى.

على جانب آخر، ضبطت مباحث الأموال العامة بإشراف اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية سائق لقيامه بالإشتراك مع آخر فى مزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ببورسعيد.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارةالعامة لمباحث الاموال العامة بمنطقة القناة وسيناء قيام "أنور.ع.أ" سائق , ومقيم بدائرة قسم شرطة المناخ ببورسعيد، و"مهند.م" صاحب مكتب إستيراد , ومقيم بدائرة قسم شرطة الشرق ببورسعيد  بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية (الدولار الأمريكى – اليورو ) ، وتوفيرها للتجار والمستوردين الذين يقومون بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى بأسعار السوق السوداء بحساب المتهمان ، حيث يقوما بسحبها وإيداعها بحسابات بنكية مختلفة بأسماء أشخاص مختلفين من ذوى العاملين المصريين بالخارج مقابل عمولة مالية .. فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأول، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، بالاشتراك مع الثانى، حيث تبين أن حجم تعاملاتهما خلال العام المنصرم طبقاً للفحص المستندى، مايعادل ستة عشر مليون جنيه مصرى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. وزير الداخلية يتفقد شوارع أسوان قبل ملتقى الشباب العربى والأفريقى

اموال عامة

الاتجار بالعملة

نقد اجنبي

حوادث




لا تفوتك
وزير النقل ينتقد مستوى النظافة بـ"محطة مصر"

وزير النقل ينتقد مستوى النظافة بـ"محطة مصر"

كيف يتعامل الأزهر مع حالات تغيير الجنس؟.. رئيس لجنة الفتوى: نستقبل الحالات من نقابة الأطباء ونبحثها فقهيا ثم تحوّل للجنة المختصة بالمجمع.. وعملنا على ثلاث حالات منذ عام.. وعلى جمعة: لا يجوز إجراء هذه العمليات

كيف يتعامل الأزهر مع حالات تغيير الجنس؟.. رئيس لجنة الفتوى: نستقبل الحالات من نقابة الأطباء ونبحثها فقهيا ثم تحوّل للجنة المختصة بالمجمع.. وعملنا على ثلاث حالات منذ عام.. وعلى جمعة: لا يجوز إجراء هذه العمليات

طحن الهواتف المحمولة فى الخلاط للكشف عن المعادن الثمينة

طحن الهواتف المحمولة فى الخلاط للكشف عن المعادن الثمينة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة