سقوط تاجر عملة بسوهاج بلغ حجم تعاملاته 16 مليون جنيه

نجحت مباحث الأموال العامة، فى ضبط أحد الأشخاص بسوهاج، لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.

أكدت تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام "عنتر.ع. أ "عامل"- مقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام بنطاق مديرية أمن سوهاج.. بتجميع العملات الأجنبية من ذوى العاملين المصريين بالخارج، وتوفيرها للتجار والمستوردين بسعر السوق السوداء، حيث يقوم بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى فى حسابه البنكى، والاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة، وتبين أن حجم تعاملاته خلال شهر طبقاً للفحص المستندى مايعادل مليون جنيه مصرى.

على جانب آخر، ضبطت مباحث الأموال العامة بإشراف اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية سائق لقيامه بالإشتراك مع آخر فى مزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ببورسعيد.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارةالعامة لمباحث الاموال العامة بمنطقة القناة وسيناء قيام "أنور.ع.أ" سائق , ومقيم بدائرة قسم شرطة المناخ ببورسعيد، و"مهند.م" صاحب مكتب إستيراد , ومقيم بدائرة قسم شرطة الشرق ببورسعيد بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية (الدولار الأمريكى – اليورو ) ، وتوفيرها للتجار والمستوردين الذين يقومون بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى بأسعار السوق السوداء بحساب المتهمان ، حيث يقوما بسحبها وإيداعها بحسابات بنكية مختلفة بأسماء أشخاص مختلفين من ذوى العاملين المصريين بالخارج مقابل عمولة مالية .. فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأول، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، بالاشتراك مع الثانى، حيث تبين أن حجم تعاملاتهما خلال العام المنصرم طبقاً للفحص المستندى، مايعادل ستة عشر مليون جنيه مصرى.