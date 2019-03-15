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سفر وعودة 1300 مصرى وليبى و323 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

الجمعة، 15 مارس 2019 04:40 م
سفر وعودة 1300 مصرى وليبى و323 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة منفذ السلوم البرى
مطروح - حسن مشالى
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أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1300 مصرى وليبى و323 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 834 إلى الجانب الليبى، بينهم 265 مصريا و569 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 466 بينهم 411 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و55 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 155 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 168  شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضى الليبية، بالمنطقة الشرقية.


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